Essünk túl a nehezén: nem is volt annyira rég, nem is fájhatott volna jobban, ezúttal is a magyar fociválogatott volt az, amely a legmélyebb nyomot hagyta, hiszen drámai körülmények között esett el a vb-pótselejtező lehetőségétől a Puskás Arénában. A magyar sport nagy eseménye lehetett volna egy újabb vb-szereplés, de nem lett, tovább kell várnunk.

Szoboszlai Dominik 2025 tavaszán történelmet írt, nem csak a magyar sport történelemkönyvébe került be

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A magyar sport megint rengeteg sztorit hozott

Milák Kristóf mindig kifogyhatatlan mennyiségű témát szolgáltat, rajta már mi sem tudunk kiigazodni, de mi lesz az Év sportolója szavazással? Kós Hubert, Szoboszlai Dominik? Fradi BL-győztes vízilabda-csapat vagy az Európa-ligában menetelő focisták? A két vízilabda-válogatott vb-ezüstökkel? Az biztos, mindenkinek hatalmas élményeket adtak a magyar sportolók.

Kinek mit?

