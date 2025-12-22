Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj – Putyin emberét felrobbantották – videó

Ezt látnia kell!

Rutte újabb meredek kijelentése miatt centikre a világháború – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Még az év vége előtt kijött a FIFA legfrissebb ranglistája, amelyen a nemzeti tizenegy javított a pozícióján. Ebből kiderült, hogy a 40. helyen zárja az évet a magyar válogatott.

A magyar válogatott egy helyet javítva, a 40. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb, idei utolsó világranglistáján, amelyet továbbra is az Európa-bajnok spanyolok vezetnek. A FIFA honlapja alapján Marco Rossi szövetségi kapitány csapata amely novemberben lemaradt a világbajnoki pótselejtezőről Tunéziát előzte meg a rangsorban.

A magyar válogatott vezére, Szoboszlai Dominik
A magyar válogatott vezére, Szoboszlai Dominik
Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto

A magyar válogatott 40. helyen zárta az évet

A közvetlen élmezőnyben nem változott a sorrend, a spanyolokat az argentinok, a franciák és az angolok követik. FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés): 1. (1.) Spanyolország 1877,18 pont 2. (2.) Argentína 1873,33 3. (3.) Franciaország 1870 4. (4.) Anglia 1834,12 5. (5.) Brazília 1760,46 6. (6.) Portugália 1760,38 7. (7.) Hollandia 1756,27 8. (8.) Belgium 1730,71 9. (9.) Németország 1724,15 10. (10.) Horvátország 1716,88 ...40. (41.) MAGYARORSZÁG 1496,29

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!