A magyar válogatottnak jó esélye volt rá, hogy elérje a vb-pótselejtezőt, de az írek elleni vereség miatt lecsúszott a rájátszásról Marco Rossi csapata.
Azon nincs értelme lamentálni, hogy a magyar válogatott melyik ellenfelet kaphatta volna a pótselejtezőben, mert ha a mieink kiharcolták volna csoportmásodik helyet a selejtezőcsoprtjukban, akkor teljesen megváltoztak volna a pótselejtezős kalapok.
A magyar válogatottnak a B csoport lett volna a legnehezebb?
Ami a lényeg, hogy a jövő évi világbajnokságra egyelőre 42 csapat biztosította be a helyet, további hat csapat márciusban harcolhatja ki a vb-szereplést.
Az Interkontinentális pótselejtezőkben az egyik ágon Új-Kaledónia/Jamaica/Kongói DK, a másik ágon pedig az Irak/Bolívia/Suriname hármas győztese utazhat a világbajnokságra.
Az sajnos már sosem fog kiderülni, hogy a magyar válogatott milyen pótselejtezős ágra került volna, de azt tudjuk, hogyan néz ki a többi csapat útja a világbajnokságra:
A ág, elődöntő:
Olaszország - Észak-Írország
Wales - Bosznia-Hercegovina - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája
B ág, elődöntő:
Ukrajna-Svédország - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája
Lengyelország-Albánia
C ág, elődöntő:
Törökország-Románia
Szlovákia-Koszovó - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája
D ág, elődöntő:
Dánia - Észak-Macedónia
Csehország-Írország - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája
Miután péntek este kisorolták a jövő évi labdarúgó-világbajnokság csoportjait, már azt is tudjuk, hogy a pótselejtezőben diadalmaskodó csapatok melyik csoportba kerültek.
Európából tehát négy út vezet ki az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó általi, közös rendezésű világbajnokságra, ezért megnéztük, melyik útvonal hová vezetett volna a magyar válogatott számára.
Ha a mieink a pótselejtezőban az „A” ágra kerültek volna, akkor egy esetleges diadalt követően a B csoportba kerültek volna a világbajnokságon. A FIFA-világranglistán 17. helyén álló svájciakról már csak a tavalyi nyári Európa-bajnokság miatt sincsenek jó emlékeink, de velük lehetett volna játszani egy ki-ki meccset. Ugyanez igaz a 27. helyen álló kanadaiakra, míg az 51. helyezett katariakat kötelezően meg kellett volna verni.
A 12 négycsapatos csoportból az első kettő és a nyolc legjobb harmadik jut az egyenes kieséses szakaszba, így akár egy győzelemmel is tovább lehet jutni majd.
B csoport:
Kanada
Magyarország*
Katar
Svájc
Továbbjuthattunk volna hollandok mögött?
Ha a mieink a „B” ágra kerültek volna, akkor Hollandia, Japán és Tunézia mellé kerültek volna az F csoportba. Hacsak a közelmúltat nézzük, a hollandokról nincsenek jó emlékeink, a legutóbbi 11 meccsünkből 10-et elveszítettünk ellenük. A világranglista 18. helyén álló japánokat eddig kettőből kétszer megvertük, a 40. helyen álló Tunézia válogatottjától szintén nem kaptunk ki soha.
Hollandia elleni nyilván nem a mieink lettek volna az esélyesek, de Japánt és Tunéziát bármikor elkaphatta volna a csúcsformában lévő magyar válogatott, amely ebben a csoportban kiharcolhatta volna a továbbjutást.
F csoport
Hollandia
Japán
Magyarország*
Tunézia
A D csoport lett volna az ismeretlen terep
Ha a magyar válogatott a pótselejtezőben a „C” ágra került volna, akkor a vb-soroláson a D csoportba húzták volna be. Ebben a négyesben a házigazda amerikai válogatott, valamint Ausztrália és Paraguay lettek volna az ellenfelek között. A mieink a paraguayiakkal még sosem találkoztak, bár 2000 februárjában a Lombard Tatabánya csapata felkészülési mérkőzésen 1-1-es döntetlent játszott a dél-amerikai csapattal. Az ausztrálok sem verhetetlenek, bár velük eddig három barátságos meccsen kerültünk szembe, mindhármat elveszítettük – legutóbb 2018 júniusában még a belga Georges Leekens irányítása alatt.
Az Egyesült Államokkal eddig háromszor játszottunk, egy győzelem, egy döntetlen és egy vereség a mieink mérlege. Azonban a házigazda ellen játszani egy nagy tornán sosem egy nagy élmény, így kijelenthető, hogy a magyar válogatottnak talán ebben a csoportban lett volna a legnehezebb dolga, hiszen három olyan csapattal kellett volna megvívnia, amely egyaránt magasabban vagy jegyezve a FIFA-világranglistán.
D csoport:
Egyesült Államok
Paraguay
Ausztrália
Magyarország
Az A csoport sem lett volna lehetetlen küldetés
Ha a mieink a „D” ágra kerültek volna, akkor a világbajnokságon az A csoportba kerültek volna a házigazda Mexikó, Dél-Korea, valamint Dél-Afrika válogatottjaival. Mexikó a 15. helyen áll a világranglistán, ráadásul a torna társházigazdája, így nyilván rendkívül nehéz ellenfél lett volna. A dél-koreai csapat a 22. helyen áll, így magasabban jegyzett csapat a magyar válogatottnál, de az ázsiai együttessel kiegyenlített meccset játszhatott volna Marco Rossi csapata. Dél-Afrika a 61. helyen áll a világranglistán, így azon a meccsen a mieink lettek volna a esélyesebbek.
A csoport:
Mexikó
Dél-Afrika
Dél-Korea
Magyarország?
Sosem tudjuk meg, mi történt volna, ha a magyar válogatott kijut a 2026-os világbajnokságra, a csoportbeosztásokat elnézve azonban bánthatjuk a dolgot, mert ezen a világbajnokságon játszani sokkal egyszerűbb feladat lett volna, mint maga a kijutás.
