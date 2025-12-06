Live
Péntek este Washingtonban kisorsolták a jövő évi Egyesült Államok, Kanada és Mexikó általi, közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság csoportjait. A magyar válogatott az írek elleni vereség miatt az utolsó pillanatban bukta el a pótselejtezőt, pedig ha összejött volna a kijutás, Marco Rossi együttese olyan csoportba került volna, amelyből nem lett volna álom a továbbjutás.

A magyar válogatottnak jó esélye volt rá, hogy elérje a vb-pótselejtezőt, de az írek elleni vereség miatt lecsúszott a rájátszásról Marco Rossi csapata. 

magyar válogatott, Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
A magyar válogatott az írek elleni dráma után maradt le a vb-pótselejtezőről
Fotó: Mirkó István

Azon nincs értelme lamentálni, hogy a magyar válogatott melyik ellenfelet kaphatta volna a pótselejtezőben, mert ha a mieink kiharcolták volna csoportmásodik helyet a selejtezőcsoprtjukban, akkor teljesen megváltoztak volna a pótselejtezős kalapok

​A magyar válogatottnak a B csoport lett volna a legnehezebb?

Ami a lényeg, hogy a jövő évi világbajnokságra egyelőre 42 csapat biztosította be a helyet, további hat csapat márciusban harcolhatja ki a vb-szereplést. 

Az Interkontinentális pótselejtezőkben az egyik ágon Új-Kaledónia/Jamaica/Kongói DK, a másik ágon pedig az Irak/Bolívia/Suriname hármas győztese utazhat a világbajnokságra.

Az sajnos már sosem fog kiderülni, hogy a magyar válogatott milyen pótselejtezős ágra került volna, de azt tudjuk, hogyan néz ki a többi csapat útja a világbajnokságra:

A ág, elődöntő:
Olaszország - Észak-Írország
Wales - Bosznia-Hercegovina - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

B ág, elődöntő:
Ukrajna-Svédország - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája
Lengyelország-Albánia

C ág, elődöntő:
Törökország-Románia
Szlovákia-Koszovó - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

D ág, elődöntő:
Dánia - Észak-Macedónia
Csehország-Írország - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

Miután péntek este kisorolták a jövő évi labdarúgó-világbajnokság csoportjait, már azt is tudjuk, hogy a pótselejtezőben diadalmaskodó csapatok melyik csoportba kerültek. 

Európából tehát négy út vezet ki az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó általi, közös rendezésű világbajnokságra, ezért megnéztük, melyik útvonal hová vezetett volna a magyar válogatott számára. 

Ha a mieink a pótselejtezőban az „A” ágra kerültek volna, akkor egy esetleges diadalt követően a B csoportba kerültek volna a világbajnokságon. A FIFA-világranglistán 17. helyén álló svájciakról már csak a tavalyi nyári Európa-bajnokság miatt sincsenek jó emlékeink, de velük lehetett volna játszani egy ki-ki meccset. Ugyanez igaz a 27. helyen álló kanadaiakra, míg az 51. helyezett katariakat kötelezően meg kellett volna verni. 

Hungary's forward #19 Barnabas Varga (C) celebrates his 2-1 during the FIFA World Cup 2026 Group F European qualification football match betweem Hungary and Republic of Ireland at the Puskas Arena in Budapest, Hungary on November 16, 2025. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
A magyar válogatott nem lett volna esélytelen a B csoportban
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A 12 négycsapatos csoportból az első kettő és a nyolc legjobb harmadik jut az egyenes kieséses szakaszba, így akár egy győzelemmel is tovább lehet jutni majd.

B csoport:
Kanada
Magyarország*
Katar
Svájc

​Továbbjuthattunk volna hollandok mögött?

Ha a mieink a „B” ágra kerültek volna, akkor Hollandia, Japán és Tunézia mellé kerültek volna az F csoportba. Hacsak a közelmúltat nézzük, a hollandokról nincsenek jó emlékeink, a legutóbbi 11 meccsünkből 10-et elveszítettünk ellenük. A világranglista 18. helyén álló japánokat eddig kettőből kétszer megvertük, a 40. helyen álló Tunézia válogatottjától szintén nem kaptunk ki soha.

Netherlands defender Virgil van Dijk plays during the match between the Netherlands and Lithuania at the Johan Cruijff ArenA for the FIFA World Cup 2026 UEFA Qualifiers - Group G - Matchday 10 season 2025-2026 in Amsterdam, Netherlands, on November 17, 2025. (Photo by Stefan Koops/EYE4images/NurPhoto) (Photo by Stefan Koops / NurPhoto via AFP)
A hollandok mögött meglehetett volna  a továbbjutás az F csoportban
Fotó: Stefan Koops/NurPhoto via AFP

Hollandia elleni nyilván nem a mieink lettek volna az esélyesek, de Japánt és Tunéziát bármikor elkaphatta volna a csúcsformában lévő magyar válogatott, amely ebben a csoportban kiharcolhatta volna a továbbjutást. 

F csoport
Hollandia
Japán
Magyarország*
Tunézia

​A D csoport lett volna az ismeretlen terep

Ha a magyar válogatott a pótselejtezőben a „C” ágra került volna, akkor a vb-soroláson a D csoportba húzták volna be. Ebben a négyesben a házigazda amerikai válogatott, valamint Ausztrália és Paraguay lettek volna az ellenfelek között. A mieink a paraguayiakkal még sosem találkoztak, bár 2000 februárjában a Lombard Tatabánya csapata felkészülési mérkőzésen 1-1-es döntetlent játszott a dél-amerikai csapattal. Az ausztrálok sem verhetetlenek, bár velük eddig három barátságos meccsen kerültünk szembe, mindhármat elveszítettük – legutóbb 2018 júniusában még a belga Georges Leekens irányítása alatt. 

Georges Leekens kapitánykodása borzalmas emlék a magyar szurkolóknak
Fotó: Polyák Attila - Origo

Az Egyesült Államokkal eddig háromszor játszottunk, egy győzelem, egy döntetlen és egy vereség a mieink mérlege. Azonban a házigazda ellen játszani egy nagy tornán sosem egy nagy élmény, így kijelenthető, hogy a magyar válogatottnak talán ebben a csoportban lett volna a legnehezebb dolga, hiszen három olyan csapattal kellett volna megvívnia, amely egyaránt magasabban vagy jegyezve a FIFA-világranglistán. 

D csoport:
Egyesült Államok
Paraguay
Ausztrália
Magyarország

​Az A csoport sem lett volna lehetetlen küldetés

Ha a mieink a „D” ágra kerültek volna, akkor a világbajnokságon az A csoportba kerültek volna a házigazda Mexikó, Dél-Korea, valamint Dél-Afrika válogatottjaival. Mexikó a 15. helyen áll a világranglistán, ráadásul a torna társházigazdája, így nyilván rendkívül nehéz ellenfél lett volna. A dél-koreai csapat a 22. helyen áll, így magasabban jegyzett csapat a magyar válogatottnál, de az ázsiai együttessel kiegyenlített meccset játszhatott volna Marco Rossi csapata. Dél-Afrika a 61. helyen áll a világranglistán, így azon a meccsen a mieink lettek volna a esélyesebbek. 

Dominik Szoboszlai of Hungary thanks the crowd for cheering after the FIFA 2026 World Cup Qualifiers match at Puskas Arena in Budapest, Hungary, on November 16, 2025. (Photo by Robert Szaniszlo/NurPhoto) (Photo by Robert Szaniszlo / NurPhoto via AFP)
Szoboszlaiék most sajnálhatják igazán, hogy nem jutottak ki a vb-re
Fotó: Szaniszló Róbert/NurPhoto via AFP

A csoport: 
Mexikó
Dél-Afrika
Dél-Korea
Magyarország?

Sosem tudjuk meg, mi történt volna, ha a magyar válogatott kijut a 2026-os világbajnokságra, a csoportbeosztásokat elnézve azonban bánthatjuk a dolgot, mert ezen a világbajnokságon játszani sokkal egyszerűbb feladat lett volna, mint maga a kijutás. 

