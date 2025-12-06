A magyar válogatottnak jó esélye volt rá, hogy elérje a vb-pótselejtezőt, de az írek elleni vereség miatt lecsúszott a rájátszásról Marco Rossi csapata.

A magyar válogatott az írek elleni dráma után maradt le a vb-pótselejtezőről

Fotó: Mirkó István

Azon nincs értelme lamentálni, hogy a magyar válogatott melyik ellenfelet kaphatta volna a pótselejtezőben, mert ha a mieink kiharcolták volna csoportmásodik helyet a selejtezőcsoprtjukban, akkor teljesen megváltoztak volna a pótselejtezős kalapok.

​A magyar válogatottnak a B csoport lett volna a legnehezebb?

Ami a lényeg, hogy a jövő évi világbajnokságra egyelőre 42 csapat biztosította be a helyet, további hat csapat márciusban harcolhatja ki a vb-szereplést.

Az Interkontinentális pótselejtezőkben az egyik ágon Új-Kaledónia/Jamaica/Kongói DK, a másik ágon pedig az Irak/Bolívia/Suriname hármas győztese utazhat a világbajnokságra.

Az sajnos már sosem fog kiderülni, hogy a magyar válogatott milyen pótselejtezős ágra került volna, de azt tudjuk, hogyan néz ki a többi csapat útja a világbajnokságra:

A ág, elődöntő:

Olaszország - Észak-Írország

Wales - Bosznia-Hercegovina - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

B ág, elődöntő:

Ukrajna-Svédország - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

Lengyelország-Albánia

C ág, elődöntő:

Törökország-Románia

Szlovákia-Koszovó - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

D ág, elődöntő:

Dánia - Észak-Macedónia

Csehország-Írország - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

Miután péntek este kisorolták a jövő évi labdarúgó-világbajnokság csoportjait, már azt is tudjuk, hogy a pótselejtezőben diadalmaskodó csapatok melyik csoportba kerültek.

Európából tehát négy út vezet ki az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó általi, közös rendezésű világbajnokságra, ezért megnéztük, melyik útvonal hová vezetett volna a magyar válogatott számára.

Ha a mieink a pótselejtezőban az „A” ágra kerültek volna, akkor egy esetleges diadalt követően a B csoportba kerültek volna a világbajnokságon. A FIFA-világranglistán 17. helyén álló svájciakról már csak a tavalyi nyári Európa-bajnokság miatt sincsenek jó emlékeink, de velük lehetett volna játszani egy ki-ki meccset. Ugyanez igaz a 27. helyen álló kanadaiakra, míg az 51. helyezett katariakat kötelezően meg kellett volna verni.