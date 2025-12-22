A Vasas FC utánpótlásában nevelkedett középpályás a Gyirmót FC érintésével idén nyáron igazolt Egerbe, ahonnan most a Maldív-szigetekre igazolt.

Farkas Bence Balázs Egerből a Maldív-szigeteki labdarúgó-bajnokság élvonalában szereplő Victory SC-hez igazolt

Fotó: Eger SE

Irány a Maldív-szigetek

Az NB III-es hevesi klub honlapjának beszámolója szerint

a közelmúltban jelentős érdeklődés mutatkozott Farkas iránt, a négyszeres kupagyőztes Victory SC például már novemberben több teljes mérkőzésük felvételét is elkérte.

A fiatal futballista az egriek összes őszi tétmérkőzésén kezdő volt, két gólt szerzett, az idény elején ráadásul középhátvédként kellett helyt állnia.

Új csapatában - amely a tabella ötödik helyén áll - a huszadik születésnapján, pénteken mutatkozhat be.

Az egri klub pedig újabb mérföldkövet lépett, hiszen a harmadosztályú csapatból, külföldi élvonalbeli, profi együtteshez sikerült játékost eladnia.

Nagy dolog, hogy újabb játékosunknak tudtunk segíteni abban, hogy magasabb szinten tudja folytatni a pályafutását. Ez a mi értékrendünkben nagyon sokat számít

– árulta el az Eger SE spotigazgatója, Céró Bálint.