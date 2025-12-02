A góllövőlistát már 15 találattal vezető Erling Haaland két Premier League- és egy Bajnokok Ligája-mérkőzés után szerzett ismét gólt. Haaland a 17. percben Doku passza után 11 méterről vágta a kapuba a labdát, a Manchester City ezzel szerzett vezetést.
A norvég csatár húsz perccel később gólpasszt adott a holland Tijjani Reijndersnek, aki remekül emelte át a labdát Leno kapuson (0-2).
Phil Foden az első félidő végén 20 méterről, ballal szépségdíjas gólt lőtt, ezzel már 3-0-ra vezetett a City. Smith Rowe azonban egy 10 méteres, látványos csukafejessel szépített még a szünet előtt (1-3).
5-1-ig meg sem állt a Manchester City, majd eljött az 57. perc
A City a második félidő első felében továbbra is parádézott, Foden a 48. percben az ötös jobb sarkáról nem hibázott (1-4).
Aztán a szerencse is a vendégek mellé áll, egy lövés megpattant Bergén, ezzel az öngóllal már 5-1-re vezetett Pep Guardiola csapata.
Az izgalmak azonban ekkor kezdődtek. Iwobi az 57. percben jobbal, erősen és remekül tekert a kapu bal oldalába (2-5), majd 15 perccel később Chukwueze lőtt 14 méterről, kapásból a jobb alsóba (3-5).
A 78. percben egy jobb oldali City-szöglet után Donnarumma kiütötte a labdát, amelyre a nigériai Chukwueze csapott le, és 13 méterről bevágta (4-5).
A 98. percben - mivel nyolc percet hosszabbított a játékvezető - kis híján egyenlített a Fulham, de Gvardiol a gólvonalról tisztázott, így maradt a 4-5.
Haaland a 111. mérkőzésén a századik gólját ünnepelhette az angol élvonalban, ezzel rekordot döntött, ilyen gyorsan ugyanis még senki nem jutott el a százas álomhatárig. A csúcsot Alan Shearer tartotta, akinek 124 bajnokira volt szüksége.
Szintén kedden játszott az Everton, amely éppen a Manchester City kölcsönjátékosa, Jack Grealish góljával győzött a Bournemouth otthonában.
Kétszer is vezetett a Newcastle United hazai pályán a Tottenham Hotspur ellen, végül azonban a vendégek a 95. percben másodszor is egyenlítettek. A szünetben beálló Bruno Guimaraes góljával a 71. percben vezetett a házigazda, de az argentin Cristian Gabriel Romero hét perccel később egyenlített. Aztán Anthony Gordon tizenegyesből elért találatával újra a Newcastle állt jobban, győzelemnek azonban nem örülhetett, mert Romero a rendes játékidő hosszabbításában is betalált az Európa Liga-címvédő Tottenhamben.
Premier League, 14. forduló:
Bournemouth-Everton 0-1 (0-0)
Fulham-Manchester City 4-5 (1-3)
Newcastle United-Tottenham Hotspur 2-2 (0-0)
szerdán játsszák:
Arsenal-Brentford 20.30
Burnley-Crystal Palace 20.30
Brighton-Aston Villa 20.30
Wolverhampton Wanderers-Nottingham Forest 20.30
Leeds United-Chelsea 21.15
Liverpool FC-Sunderland 21.15
csütörtökön játsszák:
Manchester United-West Ham United 21.00
A tabella:
1. Arsenal 13 25- 7 30 pont
2. Manchester City 14 32-16 28
3. Chelsea 13 24-12 24
4. Aston Villa 13 16-11 24
5. Brighton 13 21-16 22
6. Sunderland 13 17-13 22
7. Manchester United 13 21-20 21
8. Liverpool FC 13 20-20 21
9. Everton 14 15-17 21
10. Crystal Palace 13 17-11 20
11. Tottenham Hotspur 14 23-18 19
12. Brentford 13 21-20 19
13. Newcastle United 14 19-18 19
14. Bournemouth 14 21-24 19
15. Fulham 14 19-22 17
16. Nottingham Forest 13 13-22 12
17. West Ham United 13 15-27 11
18. Leeds United 13 13-25 11
19. Burnley 13 15-27 10
20. Wolverhampton Wanderers 13 7-28 2
