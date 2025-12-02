A góllövőlistát már 15 találattal vezető Erling Haaland két Premier League- és egy Bajnokok Ligája-mérkőzés után szerzett ismét gólt. Haaland a 17. percben Doku passza után 11 méterről vágta a kapuba a labdát, a Manchester City ezzel szerzett vezetést.

Haaland végül a rekordját és a Manchester City győzelmét is ünnepelhette

Fotó: BEN STANSALL / AFP

A norvég csatár húsz perccel később gólpasszt adott a holland Tijjani Reijndersnek, aki remekül emelte át a labdát Leno kapuson (0-2).

Phil Foden az első félidő végén 20 méterről, ballal szépségdíjas gólt lőtt, ezzel már 3-0-ra vezetett a City. Smith Rowe azonban egy 10 méteres, látványos csukafejessel szépített még a szünet előtt (1-3).

5-1-ig meg sem állt a Manchester City, majd eljött az 57. perc

A City a második félidő első felében továbbra is parádézott, Foden a 48. percben az ötös jobb sarkáról nem hibázott (1-4).

Aztán a szerencse is a vendégek mellé áll, egy lövés megpattant Bergén, ezzel az öngóllal már 5-1-re vezetett Pep Guardiola csapata.

Az izgalmak azonban ekkor kezdődtek. Iwobi az 57. percben jobbal, erősen és remekül tekert a kapu bal oldalába (2-5), majd 15 perccel később Chukwueze lőtt 14 méterről, kapásból a jobb alsóba (3-5).

A 78. percben egy jobb oldali City-szöglet után Donnarumma kiütötte a labdát, amelyre a nigériai Chukwueze csapott le, és 13 méterről bevágta (4-5).

A 98. percben - mivel nyolc percet hosszabbított a játékvezető - kis híján egyenlített a Fulham, de Gvardiol a gólvonalról tisztázott, így maradt a 4-5.

Haaland a 111. mérkőzésén a századik gólját ünnepelhette az angol élvonalban, ezzel rekordot döntött, ilyen gyorsan ugyanis még senki nem jutott el a százas álomhatárig. A csúcsot Alan Shearer tartotta, akinek 124 bajnokira volt szüksége.

Szintén kedden játszott az Everton, amely éppen a Manchester City kölcsönjátékosa, Jack Grealish góljával győzött a Bournemouth otthonában.

Kétszer is vezetett a Newcastle United hazai pályán a Tottenham Hotspur ellen, végül azonban a vendégek a 95. percben másodszor is egyenlítettek. A szünetben beálló Bruno Guimaraes góljával a 71. percben vezetett a házigazda, de az argentin Cristian Gabriel Romero hét perccel később egyenlített. Aztán Anthony Gordon tizenegyesből elért találatával újra a Newcastle állt jobban, győzelemnek azonban nem örülhetett, mert Romero a rendes játékidő hosszabbításában is betalált az Európa Liga-címvédő Tottenhamben.