Az első félidőben 65 százalékban birtokolta a labdát a Manchester City, de gólt még nem láthattak a szurkolók, a második játékrészben azonban alaposan felpörögtek az események.

A Nottingham Forest kemény csatára kényszerítette a Manchester Cityt

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Ismét begyűjtötte a három pontot a Manchester City

Pep Guardiola együttese a szünet után gyorsan megszerezte a vezetést, Cherki passzából Reijnders lőtt a Forest kapujába. A hazai együttes – amely januárban az Európa-ligában a Ferencvárossal is összecsap – viszont nem esett össze, és hat perccel később egyenlített: egy gyönyörűen kijátszott támadás végén Hutchinson mattolta Donnarummát.

A City nagy erőkkel támadt a győztes gólért, a vendégek erőfeszítéseit a 83. percben pedig siker koronázta, a Gvardiol által visszafejelt labdát Cherki nagy erővel zúdította a jobb alsó sarokba.

A manchesteriek francia középpályása gólig és gólpasszig jutott,

óriási érdemei voltak abban, hogy csapata begyűjtötte a három pontot.

Rayan Cherki channeling his inner Erling Haaland 🧘‍♂️ pic.twitter.com/UlFQmF9SWr — B/R Football (@brfootball) December 27, 2025

A sorozatban öt bajnoki győzelmet arató City ezzel a tabella élére ugrott, de az Arsenal egy sikerrel visszaelőzheti Guardiola együttesét.

Premier League, 18. forduló:

Nottingham Forest-Manchester City 1-2 (0-0)

Kapcsolódó cikkek