A Premier League 18. fordulójában a Manchester City 2-1-re nyert a Nottingham Forest vendégeként.

Az első félidőben 65 százalékban birtokolta a labdát a Manchester City, de gólt még nem láthattak a szurkolók, a második játékrészben azonban alaposan felpörögtek az események.

Manchester City's Italian goalkeeper #25 Gianluigi Donnarumma punches the ball clear during the English Premier League football match between Nottingham Forest and Manchester City at The City Ground in Nottingham, central England, on December 27, 2025. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Nottingham Forest kemény csatára kényszerítette a Manchester Cityt
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Ismét begyűjtötte a három pontot a Manchester City

Pep Guardiola együttese a szünet után gyorsan megszerezte a vezetést, Cherki passzából Reijnders lőtt a Forest kapujába. A hazai együttes – amely januárban az Európa-ligában a Ferencvárossal is összecsap – viszont nem esett össze, és hat perccel később egyenlített: egy gyönyörűen kijátszott támadás végén Hutchinson mattolta Donnarummát. 

A City nagy erőkkel támadt a győztes gólért, a vendégek erőfeszítéseit a 83. percben pedig siker koronázta, a Gvardiol által visszafejelt labdát Cherki nagy erővel zúdította a jobb alsó sarokba. 

A manchesteriek francia középpályása gólig és gólpasszig jutott, 

óriási érdemei voltak abban, hogy csapata begyűjtötte a három pontot.

A sorozatban öt bajnoki győzelmet arató City ezzel a tabella élére ugrott, de az Arsenal egy sikerrel visszaelőzheti Guardiola együttesét.

Premier League, 18. forduló:

Nottingham Forest-Manchester City 1-2 (0-0)

