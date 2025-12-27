Az első félidőben 65 százalékban birtokolta a labdát a Manchester City, de gólt még nem láthattak a szurkolók, a második játékrészben azonban alaposan felpörögtek az események.
Ismét begyűjtötte a három pontot a Manchester City
Pep Guardiola együttese a szünet után gyorsan megszerezte a vezetést, Cherki passzából Reijnders lőtt a Forest kapujába. A hazai együttes – amely januárban az Európa-ligában a Ferencvárossal is összecsap – viszont nem esett össze, és hat perccel később egyenlített: egy gyönyörűen kijátszott támadás végén Hutchinson mattolta Donnarummát.
A City nagy erőkkel támadt a győztes gólért, a vendégek erőfeszítéseit a 83. percben pedig siker koronázta, a Gvardiol által visszafejelt labdát Cherki nagy erővel zúdította a jobb alsó sarokba.
A manchesteriek francia középpályása gólig és gólpasszig jutott,
óriási érdemei voltak abban, hogy csapata begyűjtötte a három pontot.
A sorozatban öt bajnoki győzelmet arató City ezzel a tabella élére ugrott, de az Arsenal egy sikerrel visszaelőzheti Guardiola együttesét.
Premier League, 18. forduló:
Nottingham Forest-Manchester City 1-2 (0-0)
