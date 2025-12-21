Live
Érvényesült a papírforma Birminghamben. A Manchester United hiába volt jobb szinte minden statisztikai mutatóban, a legfontosabb tekintetében az Aston Villa kerekedett felül.

A Premier League 17. fordulójának záró mérkőzésén az Aston Villa hazai pályán 2-1-re legyőzte a Manchester Unitedet.

Manchester United's English midfielder #07 Mason Mount reacts at the end of the English Premier League football match between Aston Villa and Manchester United at Villa Park in Birmingham, central England on December 21, 2025.
A Manchester United ismét vesztesen távozott egy idegenbeli meccsről
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Az első félidőben a hazaiak Morgan Rogers góljával vezetést szereztek, ám az MU a szünet előtt egyenlített Matheus Cunha révén. A meccset Rogers második gólja döntötte el, amit az 58. percben szerzett.

Kétszer is vesztett a Manchester United

Az Aston Villa sorozatban a tizedik tétmérkőzését nyerte meg, hasonlóra több mint 110 éve volt példa a klub történelmében, amikor 1914. január 10. és március 14. között sorozatban 11 meccset tudott nyerni. A MU négy veretlen meccs után kapott ki ismét, holott szinte minden fontos mutatóban jobb volt, mint a tabella 3. helyán álló Villa. De Ruben Amorim csapatára nézve talán még ennél is rosszabb hír, hogy a szünetben sérülés miatt le kellett cserélnie a csapat legjobbját, Bruno Fernandest.

 

