A Premier League 17. fordulójának záró mérkőzésén az Aston Villa hazai pályán 2-1-re legyőzte a Manchester Unitedet.

A Manchester United ismét vesztesen távozott egy idegenbeli meccsről

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Az első félidőben a hazaiak Morgan Rogers góljával vezetést szereztek, ám az MU a szünet előtt egyenlített Matheus Cunha révén. A meccset Rogers második gólja döntötte el, amit az 58. percben szerzett.

Kétszer is vesztett a Manchester United

Az Aston Villa sorozatban a tizedik tétmérkőzését nyerte meg, hasonlóra több mint 110 éve volt példa a klub történelmében, amikor 1914. január 10. és március 14. között sorozatban 11 meccset tudott nyerni. A MU négy veretlen meccs után kapott ki ismét, holott szinte minden fontos mutatóban jobb volt, mint a tabella 3. helyán álló Villa. De Ruben Amorim csapatára nézve talán még ennél is rosszabb hír, hogy a szünetben sérülés miatt le kellett cserélnie a csapat legjobbját, Bruno Fernandest.