A Manchester United az első félidőben Amad Diallo közeli góljával szerzett vezetést, majd Semenyo a 40. percben egyenlített, de a Bournemouth így is hátrányban volt a sznetben, miután a hosszabbításban Casemiro egy szöglet után a kapuba fejelt.

Hihetetlen meccset játszott a Manchester United és a Bournemouth

Fotó: PETER POWELL / AFP

A Manchester United és a Bournemouth is fordított

A második félidőben hét perc alatt fordított a Bournemouth, Evanilson, majd Tavernier volt eredményes, de itt még messze nem volt vége.

A 77. percben Bruno Fernandes egy szabadrúgásból egyenlített, majd Cunha is betalált, így a hazaiak is fordítottak és 4–3-ra már a United vezetett. Ekkor érkezett a cserekent beállt 19 éves Kroupi, aki a 84. percben egyenlített.

Az első félidőben a PL-szezon eddigi magasabb várható gólszámát hozta a meccs (3,6), d eitt volt a legtöbb lövés (24) és a legtöbb érintés az ellenfél tizenhatosán belül (41). A lövések száma a meccs végére a negyvenet közelítette, elképesztő meccs volt.

Az egy ponttal a Manchester United beérte a 26 pontos Liverpoolt, de az ötödik Crystal Palace-nak és a nyolcadik Sunderlandnek is ugyanennyi pontja van.