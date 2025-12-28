Bruno Fernandes 2020 januárjában igazolt a Manchester Unitedhez, a portugál középpályás azóta 308 meccsen 103 gólt lőtt és 93 gólpasszt is kiosztott az angol csapat színeiben. Hogy Bruno Fernandes mennyire fontos játékos a Manchester Unitednál, arról mindent elmond, hogy a csapat sorozatban hét olyan mérkőzést veszített, amikor a portugál karmester nem volt a pályán. Ez a borzalmas sorozat péntek este szakadt meg, amikor a Vörös Ördögök hazai pályán legyőzték a Newcastle United együttesét.

Bruno Fernandes a Manchester United egyik legfontosabb játékosa

Fotó: Peter Powell/AFP

A manchesteri derbire térhet vissza Bruno Fernandes

Azonban hiába szakadt meg a rossz sorozat, a Manchester Unitednek óriási szüksége van Bruno Fernandesre, a csapat vezetőedzője pedig elmondta, mikor térhet vissza portugál sztárjátékosa, aki még az Aston Villa elleni bajnokin szenvedett lágyéksérülést.

Három héten belül újra számíthatunk Amad Diallóra, Noussair Mazraouira, Bryan Mbeumóra, valamint Bruno Fernandes és Kobbie Mainoo visszatérésére is”

– idézi a The Athletic Rúben Amorimot, akinek a csapata december 30-án a Wolverhampton Wandererst látja vendégül, majd január 4-én a Leeds Unitedhez látogat, három nappal később pedig a Burnley ellen játszik idegenben.

A Manchester United január 11-én a Brightont fogadja az FA-kupa harmadik fordulójában, majd hat nappal később következik a manchesteri derbi az Old Traffordon, Bruno Fernandes elvileg azon a találkozón térhet majd vissza.

Amorim beszélt Kobbie Mainoo jövőjéről is, akiről azt mondta, megérdemelné és szüksége is van több játékpercre, hozzátéve, hogy a 20 éves játékos jelenlegi sérülése peches helyzet, különösen mert ő az aki pótolhatná Bruno Fernandest.

Kobbie Mainoo a Manchester United legnagyobb értéke, de elege van a mellőzöttségből

Fotó: Paul Ellis/AFP

„Kobbie Mainoo mindig meg fogja kapni a lehetőséget. Több különböző poszton is játszott már, és Casemiro szerepkörét is el tudja látni” – folytatta a portugál edző, aki hangsúlyozta, hogy akár 10-es poszton is be tudja vetni az angol válogatott középpályást.

Úgy érzem, ő lesz a Manchester United jövője. Csak türelmesnek kell lennie, mert a futballban két nap alatt is minden megváltozhat”

– tette hozzá Amorim, aki az idei szezonban mindössze egyszer játszatta kezdőként az angolt, méghozzá a negyedosztályú Grimsby Town elleni Ligakupa-meccsen, mely a Manchester United kiesésével zárult.