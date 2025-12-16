A nyári átigazolási időszakban a szaúdi Al-Hilal mesés ajánlattal kereste meg a Manchester Unitedet és annak csapatkapitányát, a portugál Bruno Fernandest. A szaúdi klub 80 millió eurót fizetett volna a portugál karmesterért, akinek az éves fizetése évi 25 millió euró lett volna, ami a háromszorosa annak, amit most keres.
A két klub tárgyalóasztalhoz is ült egymással, a döntés egyedül Bruno Fernandes kezében volt, a portugál játékos azonban úgy döntött, hogy marad a Manchester Unitednál.
A Manchester United kapitánya elárulva érzi magát
A Portugál Labdarúgó Szövetség a novemberi válogatott szünetben készített egy interjút Bruno Fernandessel, melyet hétfő este sugározott saját televíziós csatornáján. Ebben a beszélgetésben a Manchester United kapitánya elmondta, hogy azért maradt, mert őszintén szereti a klubot, de fájdalmas volt azt érezni, a klub nem értékeli őt eléggé.
A hűség kérdését már nem úgy értékelik, mint régen. Távozhattam volna a legutóbbi átigazolási időszakban, sokkal több pénzt kerestem volna. A klub részéről meg úgy éreztem, mintha azt mondanák: ha elmész, nem olyan nagy baj. Ez egy kicsit fájt”
– idézi a The Athletic Bruno Fernandes Canal 11-nek adott interjúját, melyben a United kapitánya hangsúlyozta, hogy Angliában úgy tekintenek a harmincon túli focistákra, mint az öreg bútorokra.
A portugál válogatott játékos 2024-ben hosszabbított, így 2027 nyaráig érvényes a szereződése, a klub pedig további egyéves opcióval rendelkezik. A Manchester United álláspontja szerint Fernandes továbbra is központi szerepet tölt be a hosszú távú tervekben.
Úgy éreztem, hogy az empátia és a szeretet, amit a klub iránt éreztem, kölcsönös volt. De eljutottam arra a pontra, amikor már úgy éreztem, hogy számukra a pénz minden másnál fontosabb. A klub azt akarta, hogy menjek, ez ott van a fejemben. Elmondtam a vezetőknek, és úgy érzem, nem volt bátorságuk meghozni a döntést, mert az edző akart engem. De ha azt mondtam volna, hogy el akarok menni, elengedtek volna”
– tette hozzá Fernandes.
A 31 éves középpályás októberben játszotta 300 meccsét a Manchester Unitedban. Elmondása szerint bár beszélt korábbi csapattársával, Cristiano Ronaldóval a szaúdi lehetőségről, nem akart távozni a 2026-os nyári világbajnokság előtt.
„Jason Wilcox (sportigazgató) és Omar Berrada (vezérigazgató) is azt mondták:
nem mondunk nemet, természetesen azt akarjuk, hogy a klubnál maradj. De ha menni akarsz, nem mondjuk, hogy ez nem jó ajánlat, mert hatalmas pénz’”
– tette hozzá Fernandes.
Az interjúban Bruno Fernandes többször is azt sugallta, hogy megbántva érezte magát, amiért a klub fontolóra vette az eladását, és mélyen belül úgy érezte, azt szeretnék, ha elmenne.
