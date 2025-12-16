Live
Bruno Fernandes, a Manchester United csapatkapitánya elárulta, megbántva érezte magát a nyáron, amikor úgy tűnt, klubja el szeretné adni őt Szaúd-Arábiába. A portugál karmester csalódott a Manchester Unitedban, mert úgy érzi, a klub nem értékelte a hűségét.

A nyári átigazolási időszakban a szaúdi Al-Hilal mesés ajánlattal kereste meg a Manchester Unitedet és annak csapatkapitányát, a portugál Bruno Fernandest. A szaúdi klub 80 millió eurót fizetett volna a portugál karmesterért, akinek az éves fizetése évi 25 millió euró lett volna, ami a háromszorosa annak, amit most keres. 

Bruno Fernandes a Manchester United egyik legfontosabb játékosa
Bruno Fernandes a Manchester United egyik legfontosabb játékosa
Fotó: Peter Powell/AFP

A két klub tárgyalóasztalhoz is ült egymással, a döntés egyedül Bruno Fernandes kezében volt, a portugál játékos azonban úgy döntött, hogy marad a Manchester Unitednál. 

A Manchester United kapitánya elárulva érzi magát

A Portugál Labdarúgó Szövetség a novemberi válogatott szünetben készített egy interjút Bruno Fernandessel, melyet hétfő este sugározott saját televíziós csatornáján. Ebben a beszélgetésben a Manchester United kapitánya elmondta, hogy azért maradt, mert őszintén szereti a klubot, de fájdalmas volt azt érezni, a klub nem értékeli őt eléggé.

A hűség kérdését már nem úgy értékelik, mint régen. Távozhattam volna a legutóbbi átigazolási időszakban, sokkal több pénzt kerestem volna. A klub részéről meg úgy éreztem, mintha azt mondanák: ha elmész, nem olyan nagy baj. Ez egy kicsit fájt” 

– idézi a The Athletic Bruno Fernandes Canal 11-nek adott interjúját, melyben a United kapitánya hangsúlyozta, hogy Angliában úgy tekintenek a harmincon túli focistákra, mint az öreg bútorokra. 

A portugál válogatott játékos 2024-ben hosszabbított, így 2027 nyaráig érvényes a szereződése, a klub pedig további egyéves opcióval rendelkezik. A Manchester United álláspontja szerint Fernandes továbbra is központi szerepet tölt be a hosszú távú tervekben.

Úgy éreztem, hogy az empátia és a szeretet, amit a klub iránt éreztem, kölcsönös volt. De eljutottam arra a pontra, amikor már úgy éreztem, hogy számukra a pénz minden másnál fontosabb. A klub azt akarta, hogy menjek, ez ott van a fejemben. Elmondtam a vezetőknek, és úgy érzem, nem volt bátorságuk meghozni a döntést, mert az edző akart engem. De ha azt mondtam volna, hogy el akarok menni, elengedtek volna” 

– tette hozzá Fernandes. 

Manchester United's Portuguese midfielder #08 Bruno Fernandes gestures after Bournemouth take the lead during the English Premier League football match between Manchester United and Bournemouth at Old Trafford in Manchester, north west England, on December 15, 2025. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Bruno Fernandes 307 meccsen 103 gólt lőtt és 93 gólpasszt adott a Manchester Unitedban
Fotó: Peter Powell/AFP

A 31 éves középpályás októberben játszotta 300 meccsét a Manchester Unitedban. Elmondása szerint bár beszélt korábbi csapattársával, Cristiano Ronaldóval a szaúdi lehetőségről, nem akart távozni a 2026-os nyári világbajnokság előtt.

Jason Wilcox (sportigazgató) és Omar Berrada (vezérigazgató) is azt mondták:

 nem mondunk nemet, természetesen azt akarjuk, hogy a klubnál maradj. De ha menni akarsz, nem mondjuk, hogy ez nem jó ajánlat, mert hatalmas pénz’” 

– tette hozzá Fernandes.

Az interjúban Bruno Fernandes többször is azt sugallta, hogy megbántva érezte magát, amiért a klub fontolóra vette az eladását, és mélyen belül úgy érezte, azt szeretnék, ha elmenne.

