Rúben Amorim munkája szépen, lassan elkezdett beérni az Old Traffordon. Christian Eriksen szerint azonban nem volt túl okos döntés a portugál edzőtől, hogy közel egy éve a klub történetének legrosszabb csapataként jellemezte a Manchester Unitedet.

Christian Eriksen 2022 nyarán igazolt a Manchester Unitedhez, amelyet három évig erősített, ám a nyáron szerződése lejártával távozott. A dán középpályás 107 meccsen 8 gólt lőtt és kiosztott 19 gólpasszt, emellett FA-kupát és Ligakupát is nyert a Vörös Ördögökkel. 

A Tottenham és a Manchester United korábbi játékosa, Christian Eriksen 33 évesen is vezér a Wolfsburgban
A Tottenham és a Manchester United korábbi játékosa, Christian Eriksen 33 évesen is vezér a Wolfsburgban
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Nyilvános kirohanásaiért hibáztatják a Manchester United edzőjét

Rúben Amorim tavaly novemberben vette át az irányítást az akkor évtizedek óta nem látott mélységben lévő angol csapatnál, ám ahelyett, hogy javított volna az öltözőn belüli közhangulaton, sokszor kendőzetlenül mondta el a véleményét – gyakran még a saját játékosainak is nekiment. A portugál edző tavaly januárban egyenesen a klub történetének legrosszabb csapatának nevezte a MU-t, Christian Eriksen szerint pedig nem tett jót a csapatnak, hogy Amorim rendszeresen nyilvánosan kritizálta a játékosokat a gyengébb teljesítmények miatt.

„Nem, nem segített, egyáltalán nem. Nem hiszem, hogy ez bármit segített volna a játékosoknak. Vannak dolgok, amiket az öltözőn belül ki lehet mondani, de azon túl már nem túl okos lépés plusz nyomást gyakorolni azokra a játékosokra, akik már amúgy is a tudásuk legjobbját próbálták nyújtani”

– kezdte Eriksen a The Times-nak, hozzátéve, hogy a csapatnál ilyenkor sokszor csak legyintettek.

Lényegtelen, hogy igaza volt-e vagy sem, számunkra viszont ez olyan volt, hogy »Ó, kezdődik megint. Ismét egy újabb főcím« 

– mondta a Tottenham és a Manchester United volt játékosa, aki 310 mérkőzésen lépett pályára a Premier League-ben.

Rúben Amorim munkája kezd beérni a Manchester Unitednél
Rúben Amorim munkája kezd beérni a Manchester Unitednél
Fotó: PETER POWELL / AFP

A 147-szeres dán válogatott futballista arról is beszélt, milyen volt a kapcsolata Rúben Amorimmal.

„A saját ötleteivel érkezett. Próbált bizonyos dolgokon változtatni, ahogy most is igyekszik a saját akaratát érvényesíteni. Megvannak a berögződései egyes játékosokkal, posztokkal, taktikával, amik szerinte sikerre vezethetnek. Sokat kell még változtatnia, mert a játékosok nem ehhez a rendszerhez szoktak. Történelmileg a United mindig is más rendszert kedvelt. Ő viszont nagyon őszinte volt – velem már a kezdetektől. Nagyon-nagyon-nagyon őszinte” – fogalmazott a 33 éves középpályás, aki nyár óta a Bundesligában szereplő Wolfsburgot erősíti.

A Manchester United a Premier League előző idényét a csalódást keltő 15. helyen zárta, jelenleg azonban a hatodik a tabellán, ami egyértelműen előrelépés a tavalyi szezonhoz képest. Rúben Amorim együttese a legutóbbi 12 bajnokijából mindössze kettőt veszített el. A Vörös Ördögök legközelebb kedden, az év utolsó bajnokiján folytathatják jó sorozatukat, erre pedig minden esélyük megvan, ugyanis a sereghajtó és idén még nyeretlen Wolverhampton látogat az Old Traffordra.

Szoboszlai borzasztóan hiányzott, de így is megtörtént, amire Liverpoolban mindenki várt

