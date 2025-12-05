Kobbie Mainoo távozni szeretne, azonban a Manchester United várhatóan csak az Afrika Kupa közben dönt majd az angol középpályás jövőjéről, mert egyelőre megjósolhatatlan, hogyan érinti majd a kontinenstorna a csapat két játékosát, a kameruni Bryan Mbeumót, valamint az elefántcsontparti Amad Diallót.
Mainoo frusztráltsága teljesen érhető, ugyanis a West Ham United elleni bajnoki mérkőzésén is végig a kispadon ücsörgött, miközben csapata értékelhetetlen teljesítményt nyújtott.
A Manchester United elengedi az egyik legnagyobb értékét?
A 20 éves angol válogatott középpályás az idei szezonban még egyetlen Premier League-meccsen sem kezdett, rajta kívül csak Lisandro Martínez, Tyrell Malacia és Tom Heaton nem kezdett a Manchester Unitedban.
Rúben Amorim, a Manchester United edzője a tavaly novemberi kinevezése óta ignorálja Mainoo-t, aki a nyári átigazolási időszak végéhez közeledve is jelezte a klubnak, hogy szeretne kölcsönben máshol játszani, mert ott akar lenni a világbajnokságon az angol válogatottal.
A Manchester United azonban nem engedte el a fiatal tehetséget, aki ennek ellenére mindössze 171 percnyi játéklehetőséget kapott idén a Premier League-ben.
A The Athletic azt írja, hogy a klub most azt mérlegeli, jobb-e Mainoo-t megtartani a szezon második felére, vagy elengedni, hogy rendszeresen játsszon, ezzel is őrizve értékét egy esetleges nyári eladás előtt.
- Az angol válogatott játékos mindenesetre szívesebben menne külföldre, a Bayern München korábban már érdeklődött iránta.
A West Ham United elleni 1-1-es döntetlent követően Rúben Amorim hangsúlyozta: Mainoo-nak ki kell harcolnia a lehetőséget, nem fogja csak azért játszatni, mert vita folyik a kevés játékidejéről.
Arra a kérdésre, megérti-e, miért ekkora a felhajtás a fiatal középpályás körül, így felelt:
Természetesen megértem. Az a munkám, hogy válaszoljak, de mindig ugyanazt próbálom mondani, és ti mindig ugyanazt kérdezitek. Értem, miről beszéltek. Imádjátok Kobbie-t. Játszhat az angol válogatottban, de ez nem jelenti azt, hogy nekem is be kell tennem, miközben úgy érzem, nem kellene”
– mondta a portugál szakember, aki elismerte, hogy Mainoo-t megviseli a mellőzöttség.
Csak nyerni akarok. Azt rakom be, aki a legjobb. Nem nézem, ki az, nem érdekel, csak a legjobb csapatot próbálom a pályára küldeni. Bruno mindig bevethető, ő játszik Mainoo posztján, talán ez az oka”
– folytatta Amorim, akit végezetül arra kérdeztek, hogy az Afrika Kupára távozó játékosok távolléte segíthet-e Mainoo-nak.
„Nem tudom. Ugyanaz a kérdés. Nem tudom, mi fog történni. Attól függ. Ha edzésen azt látom, hogy ő a legjobb opció, beteszem. Ennyi” – tette hozzá Amorim.
Marcus Rashford és Alejandro Garnacho nyári távozása után Mainoo az egyetlen akadémista, akinek reális esélye lehetne bekerülni a Manchester United kezdőcsapatába, de nagyon úgy tűnik, hogy a portugál szakember újabb közönségkedvencet fog leépíteni.
- kapcsolódó cikkek: