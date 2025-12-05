Live
Washington olyan lépést tett, amitől Brüsszelben felugrottak a székből

Mi történt?

Napokon át keresték a holttesteket, sokan sosem kerültek elő

A 10-szeres angol válogatott Kobbie Mainoo a téli átigazolási időszakban szeretné elhagyni a Manchester United csapatát, mivel csak elvétve kap lehetőséget Rúben Amorim vezetőedzőtől. Mainoo a Manchester United egyik legnagyobb értéke, ennek ellenére az idei szezonban csak 171 percet játszott a Premier League-ben.

Kobbie Mainoo távozni szeretne, azonban a Manchester United várhatóan csak az Afrika Kupa közben dönt majd az angol középpályás jövőjéről, mert egyelőre megjósolhatatlan, hogyan érinti majd a kontinenstorna a csapat két játékosát, a kameruni Bryan Mbeumót, valamint az elefántcsontparti Amad Diallót. 

Manchester United's Portuguese head coach Ruben Amorim (R) stands with Manchester United's English midfielder #37 Kobbie Mainoo (C) on the touchline during the English Premier League football match between Manchester United and Sunderland at Old Trafford in Manchester, north west England, on October 4, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kobbie Mainoo a Manchester United legnagyobb értéke, de elege van a mellőzöttségből
Fotó: Paul Ellis/AFP

Mainoo frusztráltsága teljesen érhető, ugyanis a West Ham United elleni bajnoki mérkőzésén is végig a kispadon ücsörgött, miközben csapata értékelhetetlen teljesítményt nyújtott. 

A Manchester United elengedi az egyik legnagyobb értékét?

A 20 éves angol válogatott középpályás az idei szezonban még egyetlen Premier League-meccsen sem kezdett, rajta kívül csak Lisandro Martínez, Tyrell Malacia és Tom Heaton nem kezdett a Manchester Unitedban. 

Rúben Amorim, a Manchester United edzője a tavaly novemberi kinevezése óta ignorálja Mainoo-t, aki a nyári átigazolási időszak végéhez közeledve is jelezte a klubnak, hogy szeretne kölcsönben máshol játszani, mert ott akar lenni a világbajnokságon az angol válogatottal. 

A Manchester United azonban nem engedte el a fiatal tehetséget, aki ennek ellenére mindössze 171 percnyi játéklehetőséget kapott idén a Premier League-ben. 

Manchester United's Portuguese head coach Ruben Amorim applauds fans on the pitch after the English Premier League football match between Manchester United and Everton at Old Trafford in Manchester, north west England, on November 24, 2025. Everton won the game 1-0. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Rúben Amorim csapata borzalmasan szerepel a Premier League-ben
Fotó: AFP/Darren Staples

A The Athletic azt írja, hogy a klub most azt mérlegeli, jobb-e Mainoo-t megtartani a szezon második felére, vagy elengedni, hogy rendszeresen játsszon, ezzel is őrizve értékét egy esetleges nyári eladás előtt. 

  • Az angol válogatott játékos mindenesetre szívesebben menne külföldre, a Bayern München korábban már érdeklődött iránta.

A West Ham United elleni 1-1-es döntetlent követően Rúben Amorim hangsúlyozta: Mainoo-nak ki kell harcolnia a lehetőséget, nem fogja csak azért játszatni, mert vita folyik a kevés játékidejéről.

Arra a kérdésre, megérti-e, miért ekkora a felhajtás a fiatal középpályás körül, így felelt:

Természetesen megértem. Az a munkám, hogy válaszoljak, de mindig ugyanazt próbálom mondani, és ti mindig ugyanazt kérdezitek. Értem, miről beszéltek. Imádjátok Kobbie-t. Játszhat az angol válogatottban, de ez nem jelenti azt, hogy nekem is be kell tennem, miközben úgy érzem, nem kellene” 

– mondta a portugál szakember, aki elismerte, hogy Mainoo-t megviseli a mellőzöttség.

Manchester United's Portuguese head coach Ruben Amorim gives in structinos to Manchester United's Portuguese midfielder #08 Bruno Fernandes during the English Premier League football match between Manchester United and West Ham United at Old Trafford in Manchester, north west England, on December 4, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Bruno Fernandes a Manchester United legfontosabb játékosa
Fotó: Oli Scarf/AFP

Csak nyerni akarok. Azt rakom be, aki a legjobb. Nem nézem, ki az, nem érdekel, csak a legjobb csapatot próbálom a pályára küldeni. Bruno mindig bevethető, ő játszik Mainoo posztján, talán ez az oka” 

– folytatta Amorim, akit végezetül arra kérdeztek, hogy az Afrika Kupára távozó játékosok távolléte segíthet-e Mainoo-nak.

„Nem tudom. Ugyanaz a kérdés. Nem tudom, mi fog történni. Attól függ. Ha edzésen azt látom, hogy ő a legjobb opció, beteszem. Ennyi” – tette hozzá Amorim. 

Marcus Rashford és Alejandro Garnacho nyári távozása után Mainoo az egyetlen akadémista, akinek reális esélye lehetne bekerülni a Manchester United kezdőcsapatába, de nagyon úgy tűnik, hogy a portugál szakember újabb közönségkedvencet fog leépíteni. 

