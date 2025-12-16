Az Origón is beszámoltunk arról, hogy hétfőn este egy őrült, nyolcgólos mérkőzést játszott egymással a Manchester United és a Bournemouth: mindkét csapat fordított, végül döntetlen lett a vége. Az első félidő végén még a Manchester United vezetett Casemiro fejesével, a folytatásban azonban gólzápor és folyamatos fordulatok jellemezték a találkozót. Ráadásul a lefújáskor nem értek véget az izgalmak, mert Kobbie Mainoo testvére, aki egyébként a Love Island műsor sztárja, Jordan, az Old Traffordban egy „Free Kobbie Mainoo” feliratú pólót viselt (azaz engedjék szabadon Kobbie Mainoo-t) a meccs alatt.

A Manchester United 4-4-es döntetlent játszott hétfőn a PL-ben

Fotó: PETER POWELL / AFP

A Manchester United háza táján mindig van valami

Mainoo az utóbbi időben kevés játéklehetőséget kapott a Unitedben, Ruben Amorim láthatóan nem a legnagyobb rajongója, és visszavágott azoknak a kritikusoknak, akik a középpályás csekély játéklehetőségét bírálták. Amorim az elmúlt napokban Rio Ferdinand, Paul Scholes és Nicky Butt támadásának célpontjává vált Mainoo kezelése miatt, aki a januári átigazolási időszak megnyitásakor ismét kölcsönbe szeretne távozni a Unitedből. A csapat vezetőedzője ragaszkodik ahhoz, hogy a 20 éves focista nem használta ki a lehetőségeit, és józan értékelést adott a klub többi akadémiai sztárjáról, mint Toby Collyer, Chido Obi és Harry Amass.

Hétfőn Mainoo a második félidőben csereként lépett pályára a Unitedben, de ebben a szezonban még nem volt kezdő a Premier League-ben, és mindössze 212 percet töltött a pályán. Ferdinand, Scholes és Butt szerint Mainoo-nak el kell hagynia a Unitedet a karrierje érdekében.

A Napoli volt korábban még Mainoo első választása, amikor a United elutasította a nyáron benyújtott kölcsönadás iránti kérelmét, és az olaszok jövő hónapban ismét az elsők lesznek a sorban.