Ez volt a Manchester United első győzelme úgy, hogy Bruno Fernandes nem lehetett a pályán, mióta a csapat tagja a portugál, ráadásul helyettese, Mason Mount is megsérült, a félidőben le kellett cserélni.

Patrick Dorgu )jobbra) először lőtt gólt a Manchester United mezében

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Manchester United szenvedett

A Newcastle 66 százalékban birtokolta a labdát, és Lewis Hall hatalmas lövése a keresztléc alsó éléről pattant vissza, Eddie Howe csapata azonban nem tudott egyenlíteni. Így elég volt Patrick Dorgu első Manchester United-gólja a győzelemhez. A dán válogatott focista egy kipattanó után lőtt kapásból a kapuba még az első félidőben.

Benjamin Sesko a keresztlécet találta el a második félidőben, Dalot pedig növelhette volna a hazaiak előnyét, de a kaput sem találta el. A mérkőzés végén a Newcastle gyakorlatilag az ellenfél tizenhatosánál táborozott. A hazai csapat azonban kitartott, megszerezve ezzel mindössze idénybeli második kapott gól nélküli győzelmét.

A hazaiak edzője, Ruben Amorim először döntött úgy, hogy négyvédős felállással kezdi a mérkőzést, a szokásos 3-4-3-as felállás a helyett, és Dorgut a támadósor jobb oldalára vezényelte. Amad Diallo és Bryan Mbeumo az Afrika-kupára távoztak, így Dorgu feladata volt bontani a szélen és sikerült is neki.

A United egy 18, egy 19 és két 20 éves játékossal fejezte be a mérkőzést, valamint Tyrell Malaciával, aki az idényben még nem lépett pályára, és akit nyáron eladtak volna, ha akad megfelelő vevő.

A Manchester United legközelebb a sereghajtó Wolves ellen lép pályára az Old Traffordon december 30-án, kedden.

Amorim szeptemberben viccelődve azt mondta, még a pápa sem tudná rávenni a változtatásra, most azonban – 13 hónappal kinevezése után először – négyvédős rendszerrel kezdett. A győzelem 33,4 százalékos labdabirtoklással született, ami a United legalacsonyabb értéke volt ebben az idényben bármely mérkőzésen.

„Nagyon jó érzés. Más meccsekkel összehasonlítva ma sokkal többet szenvedtünk, de bizonyos pillanatokban mindent feltettünk erre a mérkőzésre. Minden beadást kivédekeztünk, különösen a második félidőben volt olyan, hogy hat védővel védekeztünk. Rengeteg olyan meccsünk volt, amikor sokkal jobban kontrolláltunk, de kapott gól nélkül nyerni jó érzés. Együtt szenvedtünk. Ha mindig ilyen szellemben játszunk, rengeteg mérkőzést fogunk megnyerni” – mondta Amorim a meccs után.