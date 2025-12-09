A Manchester United az 1-1-es első félidőt követően végül könnyedén, 4-1-re győzött a házigazdák ellen. A mérkőzés hőse Bruno Fernandes volt, aki két gólt és egy gólpasszt jegyzett a találkozón. Ezzel a Vörös Ördögök a tabella hatodik helyére jöttek fel, míg a Wolves a legutolsó, 20. helyen áll. Ez még nem minden, a hazaiak eddig 15 kör alatt mindössze két pontot szereztek a Premier League-ben ebben a szezonban, ami a legrosszabb eredmény a négy legfelső osztály történetében 15 mérkőzés után. Igaz, csak holtversenyben, mivel hasonlót produkált a Sheffield United a PL 2020-21-es kiírásában, a Southport az 1975-76-os szezonban a negyedosztályban, valamint a Barrow és a Newport County az 1970-71-es idényben, szintén a negyedosztályban.

A fentieken kívül ráadásul a Wolves beállította a klub történetének leghosszabb vereségsorozatát, mert 1981 decembere és 1982 februárja között szintén nyolc mérkőzést veszített el zsinórban a csapat.