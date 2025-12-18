Live
Rendkívüli

Brüsszeli hübrisz a csúcson – Orbán Viktor nem finomkodott

Tragédia Guayaquilban. Fegyveres támadás áldozata lett Mario Pineida, az ecuadori labdarúgó-válogatott korábbi játékosa.

A helyi média beszámolói szerint a 33 éves Mario Pineida labdarúgót Guayaquil északi részén, a Samanes városrészben, egy üzlet előtt lőtték le. A tragikus hírt megerősítette egykori klubja, a Barcelona Sporting Club is.

Mario Pineida (balra) kilencszer szerepelt az ecuadori válogatottban Fotó: DOLORES OCHOA / POOL
Fotó: DOLORES OCHOA / POOL

A rendőrség közlése szerint Pineidára két motorral érkező fegyveres támadó nyitott tüzet, majd elmenekültek a helyszínről. A lövöldözés során egy másik személy is életét vesztette, míg egy harmadik megsebesült. A Primicas hírportál információi szerint a támadók Pineida édesanyjára és egy másik nőre is rálőttek, őket kórházba szállították.

Mario Pineida tragédiája: Ecuador gyászol

Az ecuadori belügyminisztérium közölte, hogy speciális nyomozócsoport vizsgálja az eset körülményeit, az indíték egyelőre nem ismert. Letartóztatásról eddig nem érkezett hivatalos tájékoztatás.

Mario Pineida pályafutása során védőként szerepelt, és az egyik legismertebb ecuadori klub, a Barcelona SC meghatározó játékosa volt. A guayaquili együttessel 2016-ban bajnoki címet nyert, később pedig a brazíliai Fluminense csapatában is futballozott.

EDITORS NOTE: Graphic content / Ecuadorian police officers guard the crime scene where Barcelona's footballer Mario Pineida was killed in Guayaquil, Ecuador on December 17, 2025. Ecuadorian footballer Mario Pineida was killed in an attack in the port city of Guayaquil on December 17, 2025, a hotspot for violence in the country due to drug trafficking, according to his club Ecuador's Barcelona. (Photo by MARCOS PIN / AFP)
Fotó: MARCOS PIN / AFP

A válogatottban 2015 és 2021 között kilenc alkalommal lépett pályára Ecuador színeiben.

A Barcelona Sporting Club közleményében mély megrendülésének adott hangot, és részvétét fejezte ki a családnak, valamint a játékos barátainak. Ecuador-szerte több klub és sportoló is gyászát fejezte ki a közösségi médiában.

Ecuador az elmúlt években súlyos közbiztonsági problémákkal küzd, Guayaquil pedig az egyik leginkább érintett város a fegyveres erőszak és a bűnbandák közötti leszámolások miatt.

