A Real Madrid 3-0-ra nyert az Athletic Bilbao otthonában a spanyol labdarúgó-bajnokság 19. fordulójából előrehozott szerda esti mérkőzésen. A Real Madriud legjobbja a duplázó Kylian Mbappé volt.

Kylian Mbappé, a Real Madrid világbajnok francia támadója két gólt szerzett és adott egy gólpasszt is az Athletic Bilbao elleni találkozón. 

Kylian Mbappé elképesztő formában futballozik a Real Madridban
Kylian Mbappé elképesztő formában futballozik
Fotó: Guillermo Martinez / NurPhoto via AFP

Mbappé a hátán viszi a Real Madridot

A francia támadó már öt gólt szerzett a tizenhatoson kívülről az idei szezonban, minden sorozatot figyelembe véve többet, mint bármely más játékos a top öt európai bajnokságában.

Nem mellesleg Mbappé az idei szezonban 16 gólt lőtt és négy gólpasszt adott a spanyol bajnokságban, ezzel 15 csapatnál is több gólban vállalt szerepet a La Ligában. 

La Liga, 19. forduló:
Athletic Bilbao-Real Madrid 0-3 (0-2)

