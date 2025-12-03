Kylian Mbappé, a Real Madrid világbajnok francia támadója két gólt szerzett és adott egy gólpasszt is az Athletic Bilbao elleni találkozón.

Kylian Mbappé elképesztő formában futballozik

Fotó: Guillermo Martinez / NurPhoto via AFP

Mbappé a hátán viszi a Real Madridot

A francia támadó már öt gólt szerzett a tizenhatoson kívülről az idei szezonban, minden sorozatot figyelembe véve többet, mint bármely más játékos a top öt európai bajnokságában.

Nem mellesleg Mbappé az idei szezonban 16 gólt lőtt és négy gólpasszt adott a spanyol bajnokságban, ezzel 15 csapatnál is több gólban vállalt szerepet a La Ligában.

20 - Kylian Mbappe 🇫🇷 has been involved in more goals than 15 teams in @LaLigaEN this season (20 goals, 16 assists). Chasm#RMA 🤍💜#ATHRMA pic.twitter.com/zhAQ3kluDT — OptaJose (@OptaJose) December 3, 2025

La Liga, 19. forduló:

Athletic Bilbao-Real Madrid 0-3 (0-2)