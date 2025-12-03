A Real Madrid 3-0-ra nyert az Athletic Bilbao otthonában a spanyol labdarúgó-bajnokság 19. fordulójából előrehozott szerda esti mérkőzésen. A Real Madriud legjobbja a duplázó Kylian Mbappé volt.
Kylian Mbappé, a Real Madrid világbajnok francia támadója két gólt szerzett és adott egy gólpasszt is az Athletic Bilbao elleni találkozón.
Mbappé a hátán viszi a Real Madridot
A francia támadó már öt gólt szerzett a tizenhatoson kívülről az idei szezonban, minden sorozatot figyelembe véve többet, mint bármely más játékos a top öt európai bajnokságában.
Nem mellesleg Mbappé az idei szezonban 16 gólt lőtt és négy gólpasszt adott a spanyol bajnokságban, ezzel 15 csapatnál is több gólban vállalt szerepet a La Ligában.
La Liga, 19. forduló:
Athletic Bilbao-Real Madrid 0-3 (0-2)
- kapcsolódó cikkek:
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!