A La Liga 17. fordulójában a Real Madrid hazai pályán Jude Bellingham és Kylian Mbappé góljaival 2-0-ra legyőzte a Sevilla csapatát. A világbajnok francia csatárnak ebben a naptári évben a mostani volt az 59. gólja a Realban, amivel beállította Cristiano Ronaldo 2013-as klubrekordját.
Mbappé, aki éppen a meccs napján ünnepelte 27. születésnapját, a mérkőzés 86. percében talált be tizenegyesből, ami után Ronaldo híres „siu” gólörömével ünnepelt, a lefújás után pedig példaképének ajánlotta a gólját.
„Hihetetlen, hogy az első teljes évemben olyan számokat értem el, mint Cristiano, aki egyben a példaképem és a Real Madrid történetének legjobbja. A gólörömöm neki szólt, szerettem volna kifejezni a nagyrabecsülésemet az irányába. Nagyon jó volt hozzám, segített alkalmazkodni a városhoz és beilleszkedni a csapatba, most pedig remek érzés győzelmekhez segíteni a csapatot – idézte Mbappét a Mundo Deportivo. – Nagyon jó kapcsolatom van vele, s a mai örömöt meg akartam osztani vele, a barátomnak tartom, s egyúttal kellemes ünnepeket kívánok neki és a Real Madrid szurkolóinak is”.
Ronaldo gratulált Mbappénak a rekordbeállításhoz
A Real Madrid támadója a mérkőzés után a közösségi oldalán is megosztotta az ünneplésről készült pillanatot, amihez csak annyit írt: „Merj nagyot álmodni és higgy az álmaidban”. A bejegyzésre az ötszörös aranylabdás portugál klasszis is reagált, a kommentszekcióban felemelt kéz és tüzet ábrázoló hangzatjellel gratulált a nála 13 évvel fiatalabb támadónak.
A Xabi Alonso irányította Real Madrid ezzel egy pontra megközelítette a listavezető Barcelonát, amely vasárnap a Villarreal otthonában lép pályára.
- Kapcsolódó cikkek:
A megunhatatlan LaLiga!
A spanyol bajnokságban tovább él a klasszikus rivalizálás: a Barcelona, a Real Madrid és az Atlético Madrid párharca most is milliók figyelmét szegezi a pályára. A LaLiga a technikáról, a tempóról és a látványról szól – minden mérkőzés egy futballünnep, ahol a szenvedély és az elegancia kéz a kézben jár. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak a spanyol bajnoki esték – tippelj, és éld át a LaLiga varázsát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!