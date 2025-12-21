A La Liga 17. fordulójában a Real Madrid hazai pályán Jude Bellingham és Kylian Mbappé góljaival 2-0-ra legyőzte a Sevilla csapatát. A világbajnok francia csatárnak ebben a naptári évben a mostani volt az 59. gólja a Realban, amivel beállította Cristiano Ronaldo 2013-as klubrekordját.

Kylian Mbappé beállította Cristiano Ronaldo rekordját

Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Mbappé, aki éppen a meccs napján ünnepelte 27. születésnapját, a mérkőzés 86. percében talált be tizenegyesből, ami után Ronaldo híres „siu” gólörömével ünnepelt, a lefújás után pedig példaképének ajánlotta a gólját.

„Hihetetlen, hogy az első teljes évemben olyan számokat értem el, mint Cristiano, aki egyben a példaképem és a Real Madrid történetének legjobbja. A gólörömöm neki szólt, szerettem volna kifejezni a nagyrabecsülésemet az irányába. Nagyon jó volt hozzám, segített alkalmazkodni a városhoz és beilleszkedni a csapatba, most pedig remek érzés győzelmekhez segíteni a csapatot – idézte Mbappét a Mundo Deportivo. – Nagyon jó kapcsolatom van vele, s a mai örömöt meg akartam osztani vele, a barátomnak tartom, s egyúttal kellemes ünnepeket kívánok neki és a Real Madrid szurkolóinak is”.

Ronaldo gratulált Mbappénak a rekordbeállításhoz

A Real Madrid támadója a mérkőzés után a közösségi oldalán is megosztotta az ünneplésről készült pillanatot, amihez csak annyit írt: „Merj nagyot álmodni és higgy az álmaidban”. A bejegyzésre az ötszörös aranylabdás portugál klasszis is reagált, a kommentszekcióban felemelt kéz és tüzet ábrázoló hangzatjellel gratulált a nála 13 évvel fiatalabb támadónak.

A Xabi Alonso irányította Real Madrid ezzel egy pontra megközelítette a listavezető Barcelonát, amely vasárnap a Villarreal otthonában lép pályára.