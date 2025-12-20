A Real Madrid gyengeségei a elmúlt hetekben többször is felszínre kerültek, a védekezési hibák miatt meglepő pontvesztésekbe is belefutott, így jelenleg négypontos hátrányban van a címvédő és listavezető Barcelona mögött. Xabi Alonso együttese azonban a legutóbbi két tétmérkőzését megnyerte, köszönhetően a bombaformában lévő Kylian Mbappénak is, aki az Alavés otthonában egy, míg a Király-kupában a harmadosztályú Talavera ellen küzdelmes meccsen két gólt szerzett.

Xabi Alonso és Kylian Mbappé a Real Madrid edzésén

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

A Real Madrid szombaton a Sevilla csapatát fogadja, és kétségtelenül szeretné pozitívan zárni a 2025-ös évet, hiszen egy esetleges pontvesztéssel, vagy vereséggel komoly hátrányba is kerülhet a bajnoki címért folytatott csatában. A győzelem különösen fontos lenne Xabi Alonso számára is, mivel bár egyelőre kitart a türelem vele szemben, a Real Madrid elnökét, Florentino Pérezt sem a mutatott játék, sem az eredmények nem győzték még meg száz százalékig.

A spanyol szakember mérkőzés előtt elmondta, optimistán várják az összecsapást, különösen, hogy a Sevilla 17 éve nyert utoljára a Bernabéuban.

A legfontosabb most a győzelem, másodsorban pedig az, hogy jól játsszunk. Értékelni majd az idény végén kell. Most a közepén tartunk, korai még következtetéseket levonni, de egyébként sem az én feladatom értékelni a saját munkámat

– kezdte a pénteki sajtótájékoztatóján Xabi Alonso, aki a jövőjéről is szót ejtett. „Jól vagyok. Hamarosan láthatom a családomat, az utóbbi hónapokban többször találkoztam veletek újságírókkal, mint velük. Tele vagyok energiával és erővel. Nehéz időszak volt ez, kilenc meccset játszottunk zsinórban. Szeretnénk jól zárni az évet, hogy nyugodtabban mehessünk pihenőre, majd újult erővel nekivághatunk az új évnek”.

Ronaldo rekordját adhatja át a múltnak Mbappé

Kylian Mbappé az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve 26 meccsen már 29 gólt szerzett. A világbajnok francia csatár pedig szombat este akár történelmi bravúrt is elérhet, ugyanis 2025-ben eddig 58-szor volt eredményes (58 meccs alatt), vagyis

egyetlen találatra van attól, hogy beállítsa Cristiano Ronaldo rekordját, de ha a Sevilla ellen sikerülne dupláznia, akkor meg is döntené.

Az ötszörös aranylabdás portugál klasszis a 2013-as naptári évben szerzett 59 gólt a Real Madrid színeiben.