A Real Madrid 2-1-re nyert az Alavés vendégeként a La Liga 16. fordulójának vasárnap esti mérkőzésén. Kylian Mbappé ismét eredményes volt, Raúl Asencio pedig egy meglehetősen kemény szabálytalanságot úszott meg sárga lap nélkül.

A Real Madrid a 24. percben szerzett vezetést, Jude Bellingham passzolt a bal szélen meginduló Kylian Mbappéhoz, a francia csatár befelé húzott, megverte egy az egyben a védőjét, majd a 16-os előteréből hatalmas gólt rúgott a bal felső sarokba. 

Kylian Mbappé megint gólt szerzett
Kylian Mbappé megint gólt szerzett
Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

Mbappé újabb gólt lőtt, Asencio nemi szerven rúgta ellenfelét

A világbajnok támadó már a 70. gólját szerezte a Realban, a La Ligában pedig 17 találatnál jár a szezonban, amivel toronymagasan vezeti a góllövőlistát.

A mérkőzés 43. percében érdekes jelenet játszódott le, Raúl Asencio a lehető legérzékenyebb ponton rúgta meg keményen Lucas Boyét, ám sárga lapot sem kapott a durva megmozdulásért. 

Az Alavés a 68. percben kiegyenlített, ám Rodrygo révén a Real újra visszavette a vezetést, 

amit megőrzött, így Xabi Alonso együttese a Celta Vigo elleni, meglepő hazai vereséget követően ismét begyűjtötte a három pontot.

A második helyen álló madridi sztárcsapat hátránya így továbbra is négy pont az éllovas Barcelonával szemben.

A Levante-Villarreal mérkőzést a rossz időjárás miatt elhalasztották.

La Liga, 16. forduló:

Alavés-Real Madrid 1-2 (0-1)

Sevilla-Real Oviedo 4-0 (2-0)

Celta Vigo-Athletic Bilbao 2-0 (0-0)

Levante-Villarreal - elhalasztották

