Meghalt a DVTK és a Nyíregyháza egykori NB I-es labdarúgója, Szűcs István.

Fotó: DVTK

A halálhírről a miskolci klub számolt be a honlapján. A megemlékezésükben kiemelték, hogy Szűcs István Miskolcon született, és a DVTK-ban lett labdarúgó.

Belső védőként 23 bajnoki mérkőzést játszott az éppen aranycsapattá válás útján járó DVTK-ban. Emellett pályára lépett az 1976/1977-es kupagyőzelemhez vezető sorozatban is.

Játékára az elegáns jelző illett leginkább, hiszen olvasta a játékot, ezért egyáltalán nem volt szükség testi erejének használatára. A sorkatonai szolgálatát a Honvéd Papp József SE csapatában töltötte, majd

a leszerelést követően Nyíregyházára igazolt, ahol stabil élvonalbeli játékossá vált.

1984-ben tért haza Diósgyőrbe, ahol újabb négy évet játszott, majd Hejőcsabán vezetett le. Itt kezdte utánpótlás-edzői munkáját, amit később Diósgyőrben folytatott egészen nyugdíjba vonulásáig.

Halálával egy olyan sportembert veszített el a magyar futball, aki labdarúgóként és edzőként is sokat tett a diósgyőri labdarúgásért.