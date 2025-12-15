Live
A Manchester Unitednél korábban megbukott játékos végre csapatot talált magának. A spanyol válogatott Sergio Reguilón hat hónapig csapat nélkül tengődött, de most lecsapott rá Messi csapata az Inter Miami.

A 28 éves Sergio Reguilón májusban távozott, nem tartott rá igényt a Tottenham, amelyben amúgy is keveset szerepelt. A balhátvéd felejthető kölcsönidőszakokat töltött az Atlético Madridnál, a Manchester Unitednél és a Brentfordnál is, összesen 40 meccsen lépett pályára a három klub színeiben, de így is látott benne fantáziát Messi csapata, az Inter Miami.

Újra van klubja, Messi csapattársa lesz Sergio Reguilón
Fotó: TOM WELLER / DPA

Messi csapata dobott mentőövet Reguilónnak

A korábbi spanyol válogatott játékos – aki a Real Madridtól érkezett a Spurshöz – mindössze négy hónapot töltött a Unitednél, vészmegoldásként, miután az akkori vezetőedző, Erik ten Hag egyszerre veszítette el sérülés miatt Luke Shaw-t és Tyrell Malaciát.

Reguilón az Old Traffordon csupán 12 mérkőzésen szerepelt minden sorozatot figyelembe véve, majd 2024 januárjában gyorsan visszaküldték Észak-Londonba.
Hat hónap bizonytalanság után a spanyol végre új klubot talált: kétéves szerződést írt alá az Inter Miami csapatával, amely 2028-ig szóló hosszabbítási opciót is tartalmaz.

Reguilón most a nyolcszoros aranylabdás, 38 éves Lionel Messivel, valamint más sztárokkal – Luis Suárezzel és Rodrigo De Paullal – alkothat egy csapatot. Reguilón szerződtetésére azért is kerülhetett sor, mert Jordi Alba visszavonult.

