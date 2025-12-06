A két legenda – talán minden idők két legnagyobb játékosa – pályafutása során először végre összecsaphat egy világbajnokságon. A washingtoni sorsolás több mint két órán át tartott, a végére azonban kiderült: a két nagy riválisnak megvan az esélye arra, hogy még egyszer egymás ellen játszhassanak. Ronaldo és Portugália a K csoport első kiemeltje. A csoportban szerepel még Kolumbia, Üzbegisztán, valamint az interkontinentális pótselejtező győztese Irak, Suriname és Bolívia triójából. A vb-címvédő Argentína és Messi a J csoport élére került, Ausztria, Algéria és Jordánia társaságában.

Messi és Ronaldo összefuthat a nyári világbajnokságon

Fotó: LUIS ROBAYO / AFP

Így találkozhat Messi és Ronaldo, azaz Argentína és Portugália

Ha mindkét válogatott megnyeri a csoportját, majd az első két egyenes kieséses mérkőzésén túljut, akkor július 11-én, a Kansas City-i Arrowhead Stadionra figyel majd a világ, itt kerülhet majd sor a rangadóra a negyeddöntőben.

Messi – aki a negyeddöntő idejére már betölti a 39-et – hatodszor szerepelhet vb-n, miután Katarban elhódította a trófeát. Meglepő módon Messi és Ronaldo még soha nem találkozott egymással világbajnokságon, pedig Ronaldo – aki a torna idejére már 41 éves lesz – szintén hatodik vb-jére készül. Először 2006-ban, Németországban szerepelt.

Mindkét klasszis erre a világbajnokságra készült, pályafutását úgy nyújtotta meg, hogy ott lehessen. Lionel Messi már az Egyesült Államokban focizik, az MLS-ben 53 meccsen 50 gólt lőtt, idén aranycipős lett, az előző szezonban pedig az MVP-címet is bezsebelte.

Ronaldo negyedik idényét tölti Szaúd-Arábiában, és ott is tartja elképesztő európai gólátlagát: az al-Nasszr színeiben 123 meccsen 110 gólt szerzett.