Az Inter Miami támadója, az nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi indiai körútja során a tervek szerint koncertekre, utánpótlás korú futballisták edzésére, valamint egy padel-tornára látogat el, és jótékonysági kezdeményezések beindításában vállal szerepet Kolkatában, Hyderabadban, Mumbaiban és Újdelhiben.

Lionel Messi érkezését óriási figyelem övezte

A helyi média beszámolója szerint Messi emberek szoros gyűrűjében körbesétált a stadionban, miközben integetett, majd húsz perc után távozott.

Messi felbosszantotta a rajongóit?

A rajongókat az bosszantotta fel, hogy fizettek a belépésért, de alig kaptak ezért valamit. Egyikük úgy nyilatkozott, 12 ezer rúpiáért (43 ezer forint) vett jegyet, és még Messi arcát sem látta.

A székek mellett egyéb tárgyakat is a pályára hajigáltak szurkolók, s közülük páran a kerítésen is átmásztak.

Mamata Banerjee, Nyugat-Bengál állam miniszterelnöke bocsánatot kért Messitől a rossz szervezés miatt, egyúttal vizsgálatot rendelt el.

Messi, aki 2011-ben az argentin válogatottal barátságos mérkőzést játszott a Salt Lake Stadionban, előzőleg virtuálisan közreműködött a városban felállított, 21 méter magas szobra leleplezésében.