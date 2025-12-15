Live
Szürreális pillanatok zajlottak le Lionel Messi indiai turnéjának második napján. A nyolcszoros aranylabdás Messi és csapattársai a mumbai Wankhede Stadionban tett látogatása során egy 13 éves kislány olyan cselt csinált, amitől Luis Suáreznek is leesett az álla.

Lionel Messi indiai turnéja kaotikus körülmények között vette kezdetét szombaton. A nyolcszoros aranylabdás argentin sztár érkezésekor kitört a tömeghisztéria. A rajongók is átmásztak a kerítésen, többen a pályára rohantak, és még székeket is kitéptek a helyükről, amelyeket aztán a pályára hajigáltak a kalkuttai Salt Lake Stadionban.

Lionel Messi, Rodrigo De Paul és Luis Suárez ezúttal utánpótlás korú futballisták edzésére látogatott el
Fotó: INDRANIL MUKHERJEE / AFP
Fotó: INDRANIL MUKHERJEE / AFP

Suárez olyan kötényt kapott, hogy Messi is csak nevetett 

A turné vasárnap Mumbaiban folytatódott, ahol az Inter Miami nyolcszoros aranylabdás klasszisa többek között csapattársa, Luis Suárez társaságában utánpótlás korú futballisták edzésére látogatott el. A telt házas mumbai Wankhede Stadionban tartott bemutatón nagyjából 60 gyerek vett részt, és kétségtelenül örök élményt szereztek nekik a Barcelona korábbi sztárjai, akik az egyik helyi lánycsapat edzésén még passzolgatni is beálltak. Suárezzel azonban olyasmi történt, ami nem sokszor fordult vele elő pályafutása során. Egy 13 éves kislány, Tanishka Kawade ugyanis egészen zseniális csellel becsapva kötényt adott az uruguayi támadónak, aki elsőre nem is hitt a szemének, tátva maradt a szája, aztán végül elmosolyodott. 

A jelenet gyorsan bejárta a közösségi médiát, amelyben látható Messinek és Rodrigo De Paul reakciója is, a két argentin világbajnok ugyanis jót nevetett a bebőrözött csapattársukon. 

Suarez got nutmegged by a teen indian girl
byu/ComfortableNo2879 insoccer

A januárban már 39. születésnapját ünneplő uruguayi csatárt megszégyenítő Tanishka később az Indian Expressnek elmondta, felejthetetlen és egyben szürreális élmény volt számára testközelből látni a világklasszis sztárokat és természetesen a kötényről is szót ejtett. „Nem szólt semmit. Csak meglepetten nézett rám. Fantasztikus érzés volt, az álmom ugyan az, hogy Ronaldóval találkozzak, de nagy álom volt Messivel is találkozni” – mondta a tehetséges futballista, aki kétségtelenül ellopta a showt Messi turnéjának második napján.

