A Lionel Messivel felálló Inter Miami már a 8. percben megszerezte a vezetést Edier Ocampo öngóljával. Bár a második félidő elején a Thomas Müllert soraiban tudó Vancouver Whitecaps Ali Ahmed hatalmas góljával egyenlített, az Inter Miami a nyolcszoros aranylabdás sztárja vezérletével visszavette a vezetést. A 72. percben Messi szerzett labdát, majd három védővel a nyakán kiugratta honfitársát, Rodrigo de Pault, aki higgadtan lőtt a jobb alsó sarokba. A hajrában kinyílt a kanadai együttes védelme, amit ismét megbüntetett az ellenfél: Messi passza után Allende állította be a 3-1-es végeredményt a 97. percben, ezzel az Inter Miami lett a keleti főcsoport bajnoka.

Lionel Messi bajnoki címre vezette az Inter Miamit

Fotó: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Messi csúcsra ért Amerikában is

A David Beckham 2020-ban alapított csapata, az Inter Miami ezzel története első MLS-bajnoki címét szerezte, összességében pedig a 16. klub, amelyik felért a csúcsra. A két és fél évvel ezelőtt az Egyesült Államokba szerződött argentin világsztár pályafutása 44. trófeáját nyerte – és a harmadikat a jelenlegi csapatával. A találkozó MVP-jének megválasztott világbajnok támadó meghatódva nyilatkozott a rájátszásának döntője után.

Ez egy gyönyörű, érzelmes pillanat a számunkra, egész Miami számára. A Miami mondhatni még nagyon új klub. Amikor korábban sikerült trófeát nyernünk, talán szerencsénk volt, de ez volt az igazi célunk, hogy megnyerjük az MLS-t és a főcsoport élén álljunk, szerencsére ez sikerült”

– mondta Messi.

🎊 INTER MIAMI LIFT THE TROPHY 🎊@InterMiamiCF // MLS Cup pres. by Audi pic.twitter.com/IvRrsT5L9d — Major League Soccer (@MLS) December 6, 2025

A lefújás után óriási ünneplés tört ki a Chase Stadionban, amiből Javier Mascherano sem maradt ki, aki első komoly sikerét könyvelhette el az Inter Miami edzőjeként. Az argentin szakember külön örült annak, hogy honfitársának a tengerentúlon is sikerült bajnoki címet nyernie.

„Nagyon örülök, hogy sikerült nyernie. Az egész szezon során fantasztikusan játszott, boldog vagyok miatta. Rendkívül különleges és fontos volt számára megnyerni ezt a trófeát. Ezért jött ide” – mondta Mascherano Messiről.

Messi 15 gólban vállalt közvetlenül szerepet az idei rájátszásban, ami MLS-rekord.