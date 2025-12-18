A Dél-amerikai Labdarúgó-szövetség (CONMEBOL) és az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) csütörtökön megerősítette, hogy a két együttes március 27-én a katari Luszail Stadionban csap majd össze, amelyben a 2022-es világbajnokság döntőjét is rendezték – adta hírül az MTI. A Lionel Messi vezette Argentína legutóbb 2018 márciusában játszott a spanyol válogatottal, a madridi felkészülési meccsen azonban súlyos, 6-1-es vereséget szenvedett.

Lamine Yamal és Lionel Messi márciusban egymás ellen játszhat

Fotó: LUIS ROBAYO / AFP

A Finalissima egyetlen mérkőzésből áll a két kontinenselső között. Spanyolország a 2024-es Eb-t Anglia 2-1-es legyőzésével nyerte meg, míg Argentína a múlt évi Copa America döntőjében Kolumbiát múlta felül 1-0-ra. Lionel Scaloni vb-címvédő csapat 2022-ben már elnyerte ezt a kupát, amikor 3-0-ra legyőzte Olaszországot a londoni Wembley Sationban.

Messi összecsaphat Lamine Yamallal

A futballszurkolók, különösen a Barcelona drukkerei számára nem akármilyen összecsapás lesz, hiszen a katalán klub jelene és múltja találkozhat a pályán, vagyis a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi és a klub jelenlegi sztárja, Lamine Yamal. Messi számára ráadásul akár az utolsó válogatottbeli meccse is lehet, amennyiben úgy dönt, hogy esetleg nem vesz részt az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban jövő nyáron megrendezésre kerülő világbajnokságon.