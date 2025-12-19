A Premier League-ben szereplő Tottenham Hotsuprtól megszerzett 6-szoros spanyol válogatott Sergio Reguilón megszerzése után, ezúttal egy valódi sztárigazolás kapcsán merült fel az Inter Miami neve. És ezúttal kivételesen nem a nevet, hanem az eredményeket érdemes nézni.

Dayne St. Clair az Inter Miami csapatában folytathatja a karrierjét

Fotó: INDRAWAN KUMALA / NurPhoto

Az MLS legjobb kapusa az Inter Miamiban folytatja?

Egyelőre csak pletykaként terjed, de a hírek szerint az MLS bajnoka, Lionel Messi csapata kész lecsapni a szerződése lejártával a Minnesota Unitedtől távozó 18-szoros kanadai válogatott kapusra, Dayne St. Clairre.

A kanadai kapus neve itthon aligha jól ismert, pedig a világbajnokságon első számú kapusa lesz a társházigazda válogatottjának. Az MLS-ben pedig a liga legjobbjának számít. A 28 éves Dayne St. Clair 2022-ben és 2025-ben is bekerült az MLS All-Star-csapatába, egy alkalommal pedig az All-Star meccs legjobbjának (MVP) is megválasztották.

Karrierjét az University of Maryland csapatában kezdte, velük egyetemi bajnokságot nyert és megválasztották az egyetemi bajnokság legjobb kapusának. 2019-ben draftolta le a Minnesota United, ahol azóta védett. 159 tétmérkőzésen 59 alkalommal zárt kapott gól nélkül.

Idén övé volt a legnagyobb védési hatékonyság az egész MLS-ben, valamint a lövések minősége alapján ő hárította el a legtöbb potenciális gólt,

írja az amerikai profiliga történéseire szakosodott Jenkifoci.