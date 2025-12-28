Live
Rendkívüli

Meghalt Brigitte Bardot – a filmvilág kortalan dívája és örök szexszimbóluma

Tovább tart az AC Milan szenzációs bajnoki formája. A Massimo Allegri irányította Milan szurkolói talán már nem is emlékezntek mikor kaptak ki utoljára a Serie A-ban.

A Milan immár tizenöt mérkőzés óta veretlen az olasz labdarúgó-bajnokságban, miután a 17. forduló vasárnapi első mérkőzésén 3-0-ra győzött vendége, a Hellas Verona ellen. A piros-feketék az első félidőben az amerikai Christian Pulisic góljával szereztek vezetést, majd a szünet után öt percen belül duplázó, és első Milan-góljait szerző Christopher Nkunku (aki Lipcsében Gulácsi Péter és Szoboszlai Dominik csapattársa volt) találataival bebiztosították a győzelmet.

AC Milan's French forward #18 Christopher Nkunku shoots a penalty kick to score his team's second goal during the Italian Serie A football match between AC Milan and Hellas Verona at the San Siro stadium in Milan, northern Italy, on December 28, 2025. (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)
Christopher Nkunku először (és másodszor) volt eredményes az AC Milan mezében
Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

Verhetetlen a Milan a bajnokságban

A milánói piros-feketék idénybeli 16. találkozójukat játszották a bajnokság, a Cremonesétől elszenvedett nyitókörös hazai vereség óta nem találtak legyőzőre a Serie A-ban, öt döntetlen mellett tizedszer gyűjtötték be a három pontot. Sikerükkel a tabella élére is álltak, két ponttal megelőzve az este az Atalantához látogató városi riválist, az Internazionalét.

Az előző két bajnokijukon diadalmaskodó veronaiak maradtak a kieső zónában. 

Serie A, 17. forduló: 
AC Milan-Hellas Verona 3-0 (1-0) 


 

 

