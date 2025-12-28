A Milan immár tizenöt mérkőzés óta veretlen az olasz labdarúgó-bajnokságban, miután a 17. forduló vasárnapi első mérkőzésén 3-0-ra győzött vendége, a Hellas Verona ellen. A piros-feketék az első félidőben az amerikai Christian Pulisic góljával szereztek vezetést, majd a szünet után öt percen belül duplázó, és első Milan-góljait szerző Christopher Nkunku (aki Lipcsében Gulácsi Péter és Szoboszlai Dominik csapattársa volt) találataival bebiztosították a győzelmet.
Verhetetlen a Milan a bajnokságban
A milánói piros-feketék idénybeli 16. találkozójukat játszották a bajnokság, a Cremonesétől elszenvedett nyitókörös hazai vereség óta nem találtak legyőzőre a Serie A-ban, öt döntetlen mellett tizedszer gyűjtötték be a három pontot. Sikerükkel a tabella élére is álltak, két ponttal megelőzve az este az Atalantához látogató városi riválist, az Internazionalét.
Az előző két bajnokijukon diadalmaskodó veronaiak maradtak a kieső zónában.
Serie A, 17. forduló:
AC Milan-Hellas Verona 3-0 (1-0)