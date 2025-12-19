A FEB a Fradit összevont eljárásban (a Puskás Akadémia és a Kisvárda elleni mérkőzésekkel kapcsolatban) szurkolói megbotránkoztató viselkedése miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. Az MLSZ bizottságba az ETO FC–t összevont eljárásban (a ZTE és a Kazincbarcika elleni mérkőzésekkel kapcsolatban) szurkolói megbotránkoztató viselkedése miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. A DVTK-t a DVTK-Nyíregyháza mérkőzéssel kapcsolatban, a szurkolói részéről történt megbotránkoztató és rasszista bekiabálások miatt, pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, valamint a klubnak prevenciós tervet kell benyújtania.

Fotó: Illyés Tibor/MTI

A FEB a ZTE FC-t összevont eljárásban (Paks elleni mérkőzéssel kapcsolatban) szurkolóinak megbotránkoztató viselkedése miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, valamint a klub szabályzat megszegése miatt írásbeli figyelmeztetésben is részesült. A FEB a ZTE FC-t az Újpest-ZTE FC mérkőzéssel kapcsolatban, szurkolói részéről történt megbotránkoztató és rasszista bekiabálások miatt, pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá elrendeli a sportszervezet 1 (egy) soron következő hazai NB I-es bajnoki mérkőzésén a ZTE Aréna Nyugati Tribün „IV.” szektorának lezárását. A bizottság a szektorbezárásos büntetés végrehajtását hat hónap időtartamra felfüggeszti.

A FEB a Nyíregyházát összevont eljárásban (az FTC és a DVSC elleni mérkőzésekkel kapcsolatban) szurkolói megbotránkoztató viselkedése miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, valamint szabályzat megszegése miatt írásbeli figyelmeztetésben részesíti (a DVSC elleni mérkőzéssel kapcsolatban). A FEB a Nyíregyházát a DVTK-Nyíregyháza mérkőzéssel kapcsolatban, a szurkolói részéről történt megbotránkoztató és rasszista bekiabálások miatt, pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, valamint a klubnak prevenciós tervet kell benyújtania. A FEB elrendeli továbbá a sportszervezet korábbi felfüggesztett szektorbezárásának végrehajtását a sportszervezet 1 soron következő hazai NB I-es bajnoki mérkőzésén (a Nyíregyházi Városi Stadion „B2” szektorának vonatkozásában).