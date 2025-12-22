Live
Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy elmérgesedett a viszony a szurkolók és a szövetség között. A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) hétfőn jelezte, hogy megindult a párbeszéd a a felek között a helyzet rendezésére.

A mai napon valóban elindult a párbeszéd a szövetség képviselői – Lőw Zsolt alelnök és Vági Márton főtitkár –, valamint a szurkolói csoportok között, egy kifejezetten konstruktív, pozitív találkozóra került sor. Miután mindkét fél szándéka az, hogy jobban értsék egymást és nyitottak az együttműködésre, a jövő év elején folytatódnak majd a megbeszélések – közölte az MLSZ az M4 Sport megkeresésére.

Az MLSZ elnöke is rendezné a szurkolókkal a viszonyt
Fotó: HAROLD CUNNINGHAM / UEFA via Getty Images

Az MLSZ elnöke is rendezné a viszonyt

Csányi Sándor MLSZ-elnök még november 25-én, a magyar labdarúgás napján az M4 Sport adott exkluzív interjújában hangsúlyozta, hogy békét kötne a szurkolókkal. Valami elromlott az MLSZ és a szurkolók között, ez téma volt az elnökségi ülésen is, ezt helyre szeretnénk hozni – fogalmazott egy hónapja és megjegyezte: felhatalmazta a főtitkárt és az alelnököt, hogy vegyék fel a szurkolókkal a kapcsolatot, mérjék fel az igényeket, nézzék meg, mit lehet teljesíteni a drukkerek követeléseiből.

 

