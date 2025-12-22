„A mai napon valóban elindult a párbeszéd a szövetség képviselői – Lőw Zsolt alelnök és Vági Márton főtitkár –, valamint a szurkolói csoportok között, egy kifejezetten konstruktív, pozitív találkozóra került sor. Miután mindkét fél szándéka az, hogy jobban értsék egymást és nyitottak az együttműködésre, a jövő év elején folytatódnak majd a megbeszélések” – közölte az MLSZ az M4 Sport megkeresésére.

Az MLSZ elnöke is rendezné a szurkolókkal a viszonyt

Fotó: HAROLD CUNNINGHAM / UEFA via Getty Images

Az MLSZ elnöke is rendezné a viszonyt

Csányi Sándor MLSZ-elnök még november 25-én, a magyar labdarúgás napján az M4 Sport adott exkluzív interjújában hangsúlyozta, hogy békét kötne a szurkolókkal. „Valami elromlott az MLSZ és a szurkolók között, ez téma volt az elnökségi ülésen is, ezt helyre szeretnénk hozni” – fogalmazott egy hónapja és megjegyezte: felhatalmazta a főtitkárt és az alelnököt, hogy vegyék fel a szurkolókkal a kapcsolatot, mérjék fel az igényeket, nézzék meg, mit lehet teljesíteni a drukkerek követeléseiből.