Mohamed Szalahnál a Leeds United elleni bajnokit követően szakadt el a cérna, a Liverpool támadója megelégelte, hogy Arne Slot vezetőedző folyamatosan mellőzi. Az egyiptomi sztárfocista kemény nyilatkozatot adott, ám a helyzetén ez csak rontott, mert az Inter elleni BL-keretbe már be sem került. A külföldi sajtóban egyre többet cikkeznek Szalah távozásáról, a sértett klasszist Szaúd-Arábiában tárt karokkal fogadnák. Vajon tényleg ennyire nehezen kezelhető személyiség lenne az előző Premier League-idény legjobbja? A 33 éves játékosról korábbi edzője, Jürgen Klopp is megszólalt.

Jürgen Klopp éveken át volt Mohamed Szalah edzője a Liverpoolnál

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Jürgen Klopp szerint Mohamed Szalah csak akkor dühöng, ha nem játszhat

Az egyiptomi sztárnál csupán a brazil Roberto Firmino játszott többet Jürgen Klopp kezei alatt, így bátran kijelenthető, hogy a Liverpoollal minden fontosabb trófeát megnyert német edző elég jól ismeri Szalaht.

Nem mondanám, hogy könnyű kezelni őt, de nem is nehéz. Mo Szalahhal csak akkor adódhat problémád, ha nem játszatod, vagy lecseréled”

– mondta egykori játékosáról Klopp, aki 2024 májusában, a West Ham United elleni idegenbeli mérkőzésen keveredett összetűzésbe vele, amikor a kispadra ültette sztárjátékosát.

Klopp on Salah: "We pushed each other, just to make sure that we would never stop. And we never did stop. That moment lifting the Premier League bonded us for life. He will be remembered as one of the greatest of all time." pic.twitter.com/xpFYsjcHIl — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) December 10, 2025

Az 58 éves szakember emellett nem győzte méltatni a klasszis futballistát.

„Mindannyiunkra hatalmas hatással van a múltunk – hogyan nevelkedtünk, hol nőttünk fel. Szalah már korán tisztába került azzal, hogy többet kell tennie, mint másoknak. Folyamatosan fejlődött, soha nem állt le. Ilyen a hozzáállása. Minden nyári szünet után erősebben tért vissza, új készségekre tett szert. Ösztönöztük egymást, csak hogy biztosak legyünk abban, hogy soha nem állunk meg. És soha nem is álltunk meg.

Az a pillanat, amikor felemeltük a Premier League trófeát, örökre összekötött minket. Minden idők egyik legnagyobbjaként fognak emlékezni rá”

– mondta elismerően Szalahról Klopp.

