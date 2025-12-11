Mohamed Szalahnál a Leeds United elleni 3-3-as döntetlent követően telt be a pohár, miután Arne Slot ismét mellőzte őt. A Premier League előző idényének legjobbja erőteljes nyilatkozatot adott, nem kímélve klubját és edzőjét. A saját elmondása szerint „busz alá lökött” játékos nem is került be az Inter elleni BL-keretbe, sokan pedig már a távozásáról beszélnek, mondván, innen nincs visszaút számára. A vélemények megoszlanak annak kapcsán, hogy az egyiptomi klasszisnak vagy a Liverpoolnak van-e igaza, de kérőkből nem lesz hiány, rengeteg csapat látná szívesen a soraiban Szalaht.

Mohamed Szalah körül áll a bál

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szaúd-Arábiába igazolhat Mohamed Szalah?

Szalah iránt Szaúd-Arábiából már korábban is érdeklődtek, a Liverpool sztárja azonban az előző idényben 2027-ig meghosszabbította szerződését. A gólerős játékos körül kirobbant botrány viszont újra felélesztette a szaúdi klubok érdeklődését, ezt maga a liga ügyvezető igazgatója, Omar Mugharbel is megerősítette.

Szalah szívesen látott vendég a szaúdi bajnokságban, de a klubok felelősek a játékosokkal való tárgyalásokért. Szalah biztosan az egyik legnagyobb célpont”

– szögezte le Mugharbel.

🚨🇸🇦 Saudi Pro League CEO Omar Mugharbel at WFS: “Mohamed Salah is welcome in the Saudi League, but it is the clubs that are responsible for negotiating with players”.



“For sure Salah is one of them”, said via @aawsat_spt. pic.twitter.com/BuGa6I6zZE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 10, 2025

Szalah távozására egyre nagyobb az esély, az Inter elleni meccs után Slot rejtélyesen nyilatkozott az egyiptomi jövőjéről. A 33 éves támadót egy ideig biztosan nélkülöznie kell majd a Liverpoolnak, mert a klublegenda az Afrika-kupán fogja képviselni hazája válogatottját.

Szalah sorsa akár már a téli átigazolási időszakban eldőlhet,

a szaúdi klubok közül vélhetően többen is be fognak jelentkezni érte, hamarosan konkrét ajánlatokkal bombázhatják a Liverpool sztárját.

Kapcsolódó cikkek