A Liverpool szupersztárja alaposan összekülönbözött a klubvezetéssel és az edzőjével. Mohamed Szalah nemrég kemény nyilatkozattal sokkolt, melyet követően Arne Slot a BL-keretből is száműzte. Az egyptomi támadó akár már januárban távozhat, a 33 éves sztárért már be is jelentkeztek.

Mohamed Szalahnál a Leeds United elleni 3-3-as döntetlent követően telt be a pohár, miután Arne Slot ismét mellőzte őt. A Premier League előző idényének legjobbja erőteljes nyilatkozatot adott, nem kímélve klubját és edzőjét. A saját elmondása szerint „busz alá lökött” játékos nem is került be az Inter elleni BL-keretbe, sokan pedig már a távozásáról beszélnek, mondván, innen nincs visszaút számára. A vélemények megoszlanak annak kapcsán, hogy az egyiptomi klasszisnak vagy a Liverpoolnak van-e igaza, de kérőkből nem lesz hiány, rengeteg csapat látná szívesen a soraiban Szalaht. 

Mohamed Szalah körül áll a bál, a Liverpool BL-keretéből kimaradt az Inter ellen, irány Szaúd-Arábia
Mohamed Szalah körül áll a bál
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szaúd-Arábiába igazolhat Mohamed Szalah?

Szalah iránt Szaúd-Arábiából már korábban is érdeklődtek, a Liverpool sztárja azonban az előző idényben 2027-ig meghosszabbította szerződését. A gólerős játékos körül kirobbant botrány viszont újra felélesztette a szaúdi klubok érdeklődését, ezt maga a liga ügyvezető igazgatója, Omar Mugharbel is megerősítette.

Szalah szívesen látott vendég a szaúdi bajnokságban, de a klubok felelősek a játékosokkal való tárgyalásokért. Szalah biztosan az egyik legnagyobb célpont” 

– szögezte le Mugharbel.

Szalah távozására egyre nagyobb az esély, az Inter elleni meccs után Slot rejtélyesen nyilatkozott az egyiptomi jövőjéről. A 33 éves támadót egy ideig biztosan nélkülöznie kell majd a Liverpoolnak, mert a klublegenda az Afrika-kupán fogja képviselni hazája válogatottját. 

Szalah sorsa akár már a téli átigazolási időszakban eldőlhet, 

a szaúdi klubok közül vélhetően többen is be fognak jelentkezni érte, hamarosan konkrét ajánlatokkal bombázhatják a Liverpool sztárját.

