A Premier League története során számos ikonikus dühkitörést láthattunk már. Volt edző, játékos, klubvezető is, aki nem tudta türtőztetni magát. Mohamed Szalah viszonylag hosszú sorba állt be, voltak elődök bőven, mutatunk egy közel sem teljes listát.
Mohamed Szalah nem először „kérte” a külvilág segítségét
A Liverpool játékosa 2024 őszén a Southampton elleni 3–2-es győzelem után tett érdekes kijelentést, miszerint „inkább kifelé van, mint befelé” a szerződéshosszabbítása kapcsán. Az egyiptomi válogatott játékos akkor lépett liverpooli szerződése utolsó évébe, és abban a pillanatban nem tűnt valószínűnek, hogy új megállapodást köt, annak ellenére sem, hogy maradni szeretett volna. Megjegyzései tovább növelték a nyomást a Liverpool vezetésén, miközben góljai a Premier League-cím felé repítették a klubot.
- Mi történt ezután?
Újabb öt hónap telt el, de Szalah végül áprilisban aláírt egy kétéves szerződéshosszabbítást. Ebben az idényben azonban nem tudta megközelíteni korábbi kiváló formáját: 18 mérkőzésen öt gólt és három gólpasszt jegyzett. A szurkolók az előző idényben egyértelműen mögötte álltak, ez a feltétlen támogatás azonban idén már nem biztos, hogy megvan. Egy biztos, Arne Slot az egyiptomi mellett van – egyelőre –, hiszen úgy tűnik, rendezték a sorokat és Szalah visszatér a keretbe a Brighton elleni szombati bajnokira.
Roy Keane nekiment a saját csapattársainak
Roy Keane a klub saját tévécsatornájának kezdte el szidni a saját csapattársait, miután a 2005 októberében a Middlesbrough 4–1-re kiütötte a Manchester United csapatát. A mérkőzés után a klub saját csatornája, az MUTV egy elemzésre kérte fel a sérült Roy Keane-t, aki már akkor is annyira fogta vissza magát, mint most szakértőként. A csapatkapitány az interjúban csapattársai többségét kritizálta, külön kiemelve Rio Ferdinandot, Darren Fletchert, Edwin van der Sart, Alan Smith-t, John O’Shea-t és Kieran Richardsont. Az interjút azonban soha nem láthatta a nyilvánosság, mivel Sir Alex Ferguson elrendelte, hogy ne sugározzák le, a felvételt pedig megsemmisítsék.
- Mi történt ezután?
Keane 12 éves, sikerekkel teli manchesteri pályafutása hirtelen véget ért: 2005. november 18-án közös megegyezéssel felbontották a szerződését. A januári átigazolási időszakban szabadon igazolható játékosként a Celtichez csatlakozott.
Rafa Benítez és a „tények”
„A tényekről akarok beszélni” – mondta híres sajtótájékoztatóján Rafa Benítez, a Liverpool menedzsereként 2009 januárjában. Ez volt a kezdete egy hosszú, előre megtervezett beszédnek, amely Sir Alex Ferguson, a Manchester United menedzsere ellen irányult. Egy papírról olvasva Benítez Ferguson játékvezetőkkel szembeni bánásmódját és a versenynaptár miatt tett panaszkodását támadta. A furcsa az egészben az volt, hogy mindezt egy Stoke City elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatón tette meg.
- Mi történt ezután?
A Liverpool formája visszaesett: öt döntetlen következett, és mindössze három győzelem a következő tíz mérkőzésen. Májusban a Manchester United bajnok lett, a Liverpool pedig négy ponttal lemaradva második.
A Chelsea szerint Gallas öngóllal fenyegetőzött
Az utóbbi években megszokottá váltak a Chelsea és az Arsenal közötti átigazolások – Noni Madueke, Kepa Arrizabalaga, Kai Havertz és Jorginho csak néhány példa. 2006-ban azonban ez még egyáltalán nem volt jellemző. 23 évig egyetlen alapember sem váltott a két klub között. Aztán jött a fordulat: Ashley Cole a Stamford Bridge-re igazolt, míg William Gallas az Arsenalhoz került. Néhány nappal az üzlet után a Chelsea döbbenetes közleményt adott ki hivatalos honlapján, amelyben Gallas viselkedéséről és játékmegtagadásáról írt. A klub azt állította, hogy Gallas azzal fenyegetőzött: „öngólt szerez vagy kiállíttatja magát”, ha játszania kell a 2006–07-es szezon nyitómeccsén a Manchester City ellen.
- Mi történt ezután?
Gallas elismerte, hogy távozni akart a Chelsea-től, de tagadta, hogy valaha szándékos öngóllal fenyegetőzött volna. José Mourinho irányítása alatt két egymást követő bajnoki címet nyert, ám az Arsenalnál töltött négy év alatt egyetlen trófeát sem szerzett. Ez idő alatt a Chelsea megnyerte a Premier League-et, három FA-kupát és egy Ligakupát.
Rooney távozni akart a Manchester Unitedtől
Wayne Rooney bebizonyította, hogy van visszaút egy Szalahéhoz hasonló ügyből is. 2010 októberében Sir Alex Ferguson egy sajtótájékoztatón közölte, hogy Rooney távozását kérte. Néhány órával később, a Bursaspor elleni BL-meccs előtt Rooney saját közleményt adott ki. Ebben azt írta, nem kapott biztosítékot „arra vonatkozóan, hogy a klub továbbra is képes lesz a világ legjobb játékosait idecsábítani”.
- Mi történt ezután?
Két nappal később, egy elképesztő fordulat során Rooney öt évre szóló új szerződést írt alá. 2013 májusában ismét beadta átigazolási kérelmét, de végül újra hosszabbított, és 2017-ig maradt a klubnál, ahol a mai napig gólrekorder.
Ronaldo árulással vádolta a Manchester Unitedet
Ronaldo 2021 augusztusában hatalmas felhajtás közepette tért vissza a Manchester Unitedhez, és második debütálásán két gólt szerzett a Newcastle elleni 4–1-es győzelem alkalmával. Idővel azonban megromlott a viszonya a klubbal, és 2022. november 14-én adott interjújában kijelentette, hogy „elárulták”, és hogy „a szurkolóknak tudniuk kell az igazságot”. Erik ten Hag vezetőedzőről ezt mondta: „Nem tisztelem őt, mert ő sem mutat tiszteletet irántam.”
- Mi történt ezután?
Ronaldo utolsó mérkőzését lejátszotta a klub színeiben, mire az interjú adásba került. Ezután a katari világbajnokságra utazott Portugáliával. November 22-én bejelentették, hogy szerződését közös megegyezéssel felbontották.
Sterling szerint a trófeák miatt hagyná el a Liverpoolt
Raheem Sterling mindössze 20 éves volt, amikor 2015 áprilisában a BBC-nek azt mondta, késlekedik új liverpooli szerződése aláírásával, és megjegyzései arra utaltak, hogy máshol több trófeát nyerhetne. Heti 100 ezer fontos ajánlat volt az asztalon, de a támadó hangsúlyozta: „egyáltalán nem a pénzről van szó”. Bár nyíltan nem mondta ki, hogy távozni akar, a sorok között könnyű volt olvasni. Néhány héttel később arról szóltak a hírek, hogy távozását kérte, ami fagyos hangulatot teremtett az idény végén.
- Mi történt ezután?
Sterling 2015 júliusában 44 millió fontért a Manchester Cityhez igazolt. Megszerezte a vágyott trófeákat: négy bajnoki címet, egy FA-kupát és öt Ligakupát nyert. A Liverpool ellen azóta is rendszeresen kifütyülik.
Pearson és a strucc
Hét nyeretlen bajnoki után a Leicester City 2015 áprilisában négy győzelmet aratott zsinórban. Ezután azonban 3–1-re kikaptak otthon a Chelsea-től, ami után mindössze egy ponttal álltak a kiesőzóna felett, és Nigel Pearson menedzser nekiesett a sajtónak. Pearson a kiesés elkerüléséért küzdött, de úgy érezte, egyes negatív megjegyzések nem segítik csapata ügyét. „Ha nem tudja a választ erre a kérdésre, akkor maga egy strucc” – mondta az újságíró Ian Bakernek. „Homokba dugja a fejét.” Pearson a vita során utánozta is a riportert, ahogy egyre frusztráltabb lett. Később nyilvánosan bocsánatot kért.
- Mi történt ezután?
A Leicester az utolsó négy meccséből hármat megnyert, és hat ponttal a kiesőhelyek felett zárt. Pearson kapcsolata azonban megromlott a klub tulajdonosaival, és a nyáron menesztették. A Leicester végül jól járt: kinevezték Claudio Ranierit, majd mindenkit sokkolva megnyerték a 2015–16-os Premier League-idényt.
Kinnear káromkodásokkal teli kirohanása
Amikor Joe Kinnear 2008-ban visszatért a Newcastle kispadjára, teljesen váratlan volt. Kinnear majdnem négy éve nem dolgozott edzőként, miután 2004-ben elhagyta a Nottingham Forestet. A Newcastle ideiglenes megoldásként nevezte ki, Kevin Keegan távozása után. Alig két hét telt el, amikor egy sajtótájékoztatón nekiesett a Daily Mirror újságírójának, Simon Birdnek, mert úgy érezte, félreértelmezték a róla szóló cikkeket. A tiráda öt percig tartott, és több mint 50 káromkodást tartalmazott, különböző formákban.
- Mi történt ezután?
Kinnear ideiglenes megbízatása végül állandóvá vált, de 2009 februárjában szívműtétre volt szüksége, ezért távozott. 2013 júniusában visszatért a Newcastle-höz sportigazgatóként, de nyolc hónappal később ismét távozott.
Austin dühöng a játékvezetők ellen, VAR-t követel
2018 novemberében a Southampton csatára, Charlie Austin elvesztette önuralmát egy meccs utáni interjúban, miután egy gólját les miatt érvénytelenítették. A Southampton 1–1-re végzett a Watforddal, így az ítélet kulcsfontosságú volt. Ekkor még nem volt VAR a Premier League-ben.
„A játékvezetők két pontunkba kerültek” – mondta Austin. „Azt mondták, les volt – ez vicc. Sokan beszélnek a VAR-ról, de a bíróknak nyilvánvalóan segítségre van szükségük. Ha ez a világ legjobb és legnézettebb bajnoksága, akkor adjanak meg nekik minden segítséget. Ez nevetséges.”
- Mi történt ezután?
A VAR-t a 2019–20-as szezon elején vezették be, és a viták azóta sem csillapodtak – manapság a harag közvetlenül a videóbírókra irányul.
