A Premier League története során számos ikonikus dühkitörést láthattunk már. Volt edző, játékos, klubvezető is, aki nem tudta türtőztetni magát. Mohamed Szalah viszonylag hosszú sorba állt be, voltak elődök bőven, mutatunk egy közel sem teljes listát.

Mohamed Szalah nem először hozta kellemetlen helyzetbe a Liverpoolt

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Mohamed Szalah nem először „kérte” a külvilág segítségét

A Liverpool játékosa 2024 őszén a Southampton elleni 3–2-es győzelem után tett érdekes kijelentést, miszerint „inkább kifelé van, mint befelé” a szerződéshosszabbítása kapcsán. Az egyiptomi válogatott játékos akkor lépett liverpooli szerződése utolsó évébe, és abban a pillanatban nem tűnt valószínűnek, hogy új megállapodást köt, annak ellenére sem, hogy maradni szeretett volna. Megjegyzései tovább növelték a nyomást a Liverpool vezetésén, miközben góljai a Premier League-cím felé repítették a klubot.

Mi történt ezután?

Újabb öt hónap telt el, de Szalah végül áprilisban aláírt egy kétéves szerződéshosszabbítást. Ebben az idényben azonban nem tudta megközelíteni korábbi kiváló formáját: 18 mérkőzésen öt gólt és három gólpasszt jegyzett. A szurkolók az előző idényben egyértelműen mögötte álltak, ez a feltétlen támogatás azonban idén már nem biztos, hogy megvan. Egy biztos, Arne Slot az egyiptomi mellett van – egyelőre –, hiszen úgy tűnik, rendezték a sorokat és Szalah visszatér a keretbe a Brighton elleni szombati bajnokira.

Roy Keane nekiment a saját csapattársainak

Roy Keane a klub saját tévécsatornájának kezdte el szidni a saját csapattársait, miután a 2005 októberében a Middlesbrough 4–1-re kiütötte a Manchester United csapatát. A mérkőzés után a klub saját csatornája, az MUTV egy elemzésre kérte fel a sérült Roy Keane-t, aki már akkor is annyira fogta vissza magát, mint most szakértőként. A csapatkapitány az interjúban csapattársai többségét kritizálta, külön kiemelve Rio Ferdinandot, Darren Fletchert, Edwin van der Sart, Alan Smith-t, John O’Shea-t és Kieran Richardsont. Az interjút azonban soha nem láthatta a nyilvánosság, mivel Sir Alex Ferguson elrendelte, hogy ne sugározzák le, a felvételt pedig megsemmisítsék.