Ahogy azt Arne Slot péntek délelőtti sajtótájékoztatóján elárulta, a nap folyamán leül egy négyszemközti beszélgetésre Mohamed Szalahhal, a csapat elmúlt meccseken mellőzött egyiptomi sztárjával, és annak eredményétől teszi függővé a további együttműködést.

Szent a béke Mohamed Szalah és Arne Slot között?

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Mohamed Szalah kap még egy esélyt

A Liverpool Echo információi szerint a beszélgetés a klub, a csatár és a szurkolók – kivéve a korábbi klublegendát, Jamie Carraghert – szempontjából is pozitív eredményt hozott. Bár egyelőre sem Slot, sem Szalah nem nyilatkozott a találkozóról, a lap úgy tudja, hogy a 33 éves egyiptomi sztár a hétvégén visszatérhet a keretbe, és a Brighton elleni bajnokin már újra a csapatban lesz.

Sőt, alighanem a pályán is, hiszen, mint írják, csatárokkal nem áll jól a Pool: Cody Gakpo sérült, Federico Chiesa sérülésből térhet vissza, Alexander Isak állapota pedig minimum kérdéses.

Szalah és a Liverpool rossz viszonya

Az egyiptomi sztár, aki 2017-es érkezése óta egészen az idei szezonig megkérdőjelezhetetlenül a klub legnagyobb sztárja, és egyik (ha nem éppen a legjobb) játékosa volt, az idei szezonban nem villog úgy, mint korábban. 19 meccsen mindössze öt gólja van, és nem kis részben Szoboszlai Dominik remeklése miatt, jóval kevesebb figyelem vetül rá. A megszokottnál gyengébb teljesítménye miatt a szurkolók is kikezdték, ő pedig egy forrófejű nyilatkozatában azt mondta, hogy a „klub a busz alá lökte”. Ekkor már sorozatban három meccset a kispadon kezdett, a harmadikon be sem állhatott, a nyilatkozat után pedig Arne Slot még az Inter elleni BL-meccsre utazó keretből is kihagyta.