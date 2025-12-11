José Mourinho rossz sorozata megszakadt. A portugál sztáredző több mint hat éven át, 2019 novembere óta nem ünnepelhetett hazai BL-meccsen aratott győzelmet – akkor a Tottenhamet vezette 4-2-es sikerre az Olympiakosz ellen. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Mourinho alig ülhetett azóta a kispadon BL-találkozón. Idén a Benfica trénereként visszatért az elitsorozatba, s az olasz bajnok Napoli ellen 2-0-ra nyert a csapata.

José Mourinho a Napoli ellen győzelmet ünnepelhetett a BL-ben, de csapata, a Benfica még mindig kieső helyen áll

Fotó: NurPhoto via AFP/Valter Gouveia

– Ivanovicot kezdettem Pavlidisz helyett, mert az ő mozgása sokkal inkább megbontja a három védővel játszotta csapatokat – idézi a Magyar Nemzet Mourinhót, aki saját meglepő húzását emelte ki a győzelem kulcsaként.

Antonio Conte, a Napoli mestere szerint a Benfica frissebb volt, mert két nappal többet pihenhetett a BL-meccs előtt, Mourinho ezt elintézte annyival, hogy kollégája kifogást keres.

Mourinho a régi BL-sikereiből él

Conténak nem csak ezzel szúrt oda Mourinho. A portugál és az olasz futball helyzete kapcsán saját régi BL-sikereit idézte fel, míg Conténak a bajnoki címei ellenére éppen a BL a gyengéje, még elődöntőig sem jutott a sorozatban edzőként.

– Legutóbb húsz éve nyert portugál csapat BL-t, olasz csapat pedig tizenöt éve. Igaz, az Inter az elmúlt években két döntőt is játszhatott, úgyhogy az olasz helyzet nem lehet annyira rossz – idézte fel Mourinho, aki a két régi diadal idején a győztes Porto (2004), illetve Inter (2010) edzője volt.

Mourinho karrierje azóta lefelé ível, s a pillanatnyi helyzet alapján nem véletlen, hogy a múlt sikereit élvezi. A Benfica a Napoli elleni győzelme ellenére 6 ponttal a 25., azaz kieső helyen áll a BL-tabellán, s januárban a Juventus és a Real Madrid ellen kellene javítania.