Az MTK Budapest vezetősége a klub hosszú távú szakmai koncepciójának részeként úgy döntött, hogy átalakítja a sportigazgatási struktúráját. A döntés értelmében az őszi szezont követően változás történik a felnőtt csapat élén is, méghozzá a vezetőedzői poszton. Horváth Dávid több mint három és fél éves vezetőedzői szerepvállalást követően, a jövőben a klub hosszútávú szakmai stratégiájáért felelős szakemberként folytatja munkáját.

Vezetőedzőt vált tavaszra az MTK Budapest

Fotó: MTK Budapest

A klubvezetés számára kiemelten fontos volt, hogy Horváth Dávid tapasztalata és szakmai tudása házon belül maradjon. A felnőtt csapat irányítását a tavaszi szezontól Pinezits Máté veszi majd át. A szakember kiválasztásánál döntő szempont volt, hogy az MTK identitását ismerő, a fiatalokkal is eredményesen dolgozó edző érkezzen a csapathoz.

Dr. Selei András klubigazgató ezt mondta a döntés hátteréről: „Ez a lépés túlmutat egy hagyományos edzőváltáson. Egy hosszabb időszak és közös gondolkodás eredménye ez, amiből meggyőződésünk szerint a klub hosszú távon profitálni fog. Horváth Dáviddal az elmúlt években mindvégig őszinte, partneri kapcsolatunk volt, ezért az elmúlt időszak történéseit is reálisan tudtuk közösen értékelni. A döntést az MTK Budapest jelenének és jövőjének figyelembevételével hoztuk meg. Úgy gondoljuk, vállalt filozófiánkhoz a legjobb vezetőedzőt találtuk meg Pinezits Máté személyében, aki új látásmódot is hozhat az öltözőbe. Hisszük, hogy ez a változás egy új lehetőség is egyben minden fél számára.”