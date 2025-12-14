Nem kis feladat előtt áll az MTK volt edzője, és a Chelsea-nél, valamint a Barcelonánál korábban segédedzőként alkalmazott Henk ten Cate, aki a suriname-i labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya lett.
Az MTK volt edzője vezetné ki először a vb-re Suriname-t
A 71 éves holland szakember a nemrég lemondott honfitársa, Stanley Menzo helyét vette át a kispadon, aki az elmúlt két évben második ízben irányította az együttest.
Ten Cate legfőbb feladata, hogy márciusban kiharcolja a csapattal a világbajnoki szereplést az interkontinentális pótselejtezőben. A legendás holland tréner számára nem lesz teljesen ismeretlen a közeg, lévén 2023 májusától fél éven át Aron Winter segédedzőjeként tevékenykedett a válogatottnál.
Suriname veretlenül zárta az észak- és közép-amerikai, valamint karibi térség selejtezősorozatát, így csupán két meccsre van attól, hogy története során először kijusson a világbajnokságra. Ehhez először Bolíviát kell legyőznie a pótselejtező elődöntőjében, majd Irakon át vezethet az út az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban jövőre megrendezésre kerülő 48 csapatos vb-re.
A 71 éves éves Ten Cate 1988 óta tartó edzői pályafutása során először vállalt munkát szövetségi kapitányként. Korábban dolgozott vezetőedzőként az Ajaxnál és az MTK-nál is, utóbbival Magyar Kupát nyert, valamint a Barcelona és a Chelsea segédedzőjeként is tevékenykedett.
Amennyiben Suriname sikerrel veszi a pótselejtezőt és kijut a világbajnokságra, úgy Franciaországgal, Norvégiával és Szenegállal kerül azonos csoportba.
