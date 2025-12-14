Live
A holland Henk ten Cate lett Suriname labdarúgó-válogatottjának szövetségi kapitánya. Az MTK korábbi trénere közel 40 éves edzői pályafutása során először vállalt megbízatást szövetségi kapitányként egy nemzeti csapatnál.

Nem kis feladat előtt áll az MTK volt edzője, és a Chelsea-nél, valamint a Barcelonánál korábban segédedzőként alkalmazott Henk ten Cate, aki a suriname-i labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya lett.

Az MTK volt edzője vezetné ki először a vb-re Suriname-t

A 71 éves holland szakember a nemrég lemondott honfitársa, Stanley Menzo helyét vette át a kispadon, aki az elmúlt két évben második ízben irányította az együttest.

Ten Cate legfőbb feladata, hogy márciusban kiharcolja a csapattal a világbajnoki szereplést az interkontinentális pótselejtezőben. A legendás holland tréner számára nem lesz teljesen ismeretlen a közeg, lévén 2023 májusától fél éven át Aron Winter segédedzőjeként tevékenykedett a válogatottnál.

Suriname veretlenül zárta az észak- és közép-amerikai, valamint karibi térség selejtezősorozatát, így csupán két meccsre van attól, hogy története során először kijusson a világbajnokságra. Ehhez először Bolíviát kell legyőznie a pótselejtező elődöntőjében, majd Irakon át vezethet az út az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban jövőre megrendezésre kerülő 48 csapatos vb-re.

A 71 éves éves Ten Cate 1988 óta tartó edzői pályafutása során először vállalt munkát szövetségi kapitányként. Korábban dolgozott vezetőedzőként az Ajaxnál és az MTK-nál is, utóbbival Magyar Kupát nyert, valamint a Barcelona és a Chelsea segédedzőjeként is tevékenykedett. 

Amennyiben Suriname sikerrel veszi a pótselejtezőt és kijut a világbajnokságra, úgy Franciaországgal, Norvégiával és Szenegállal kerül azonos csoportba.

