A Diósgyőr hiába szerzett vezetést Felcsúton, a Puskás Akadémia Lukács Dániel két góljával fordítani tudott. A második gólja előtt Szappanos Péter, a hazaiak kapus adott gólpasszt. Az NB I-ben már 11 gólja van Lukácsnak, aki élre állt a góllövőlistán.

Lukács Dániel már 11 gólos az NB I-ben

Fotó: facebook.com/PFLAhu

Előrébb lépett az NB I-ben a Puskás

Ezzel a sikerrel a Puskás Akadémia feljött egy helyet, és a negyedik, de többen még előzhetnek a folytatásban.

Remekül kezdett a Diósgyőr, Acolatse révén már a 10. percben megszerezte a vezetést. A Puskás Akadémia ezután rögtön magához ragadta a kezdeményezést, nem sokkal később pedig Lukács egyenlített, a válogatott támadó egy kipattanót lőtt az üres kapuba.

Nem sokkal a fordulást követően fordított a házigazda, másfél perc után a korábbi diósgyőri Lukács duplázott. A csatárnak ez volt a 11. találata a szezonban, amivel a góllövőlista élére állt. Hornyák Zsolt együttese nem tudta lezárni az összecsapást, ez pedig kis híján megbosszulta magát, hiszen percekig úgy tűnt, hogy a DVTK egy pontrúgást követően kiegyenlít, hosszas VAR-vizsgálat után azonban a játékvezető érvénytelenítette a találatot, amely pontot ért volna a vendégeknek.

Fizz Liga, 17. forduló:

Puskás Akadémia FC-Diósgyőri VTK 2-1 (1-1)

Felcsút, Pancho Aréna, 1026 néző, v.: Kovács I.

gólszerzők: Lukács (19., 47.), illetve Acolatse (10.)

sárga lap: Szolnoki (78.), illetve Mucsányi M. (16.)

Puskás Akadémia FC: Szappanos - Favorov, Golla, Markgráf, Ormond-Ottewill - Szolnoki, Duarte - Dárdai (Kern, 80.), Vékony (Okeke, 66.), Nagy Zs. (Soisalo, 80.) - Lukács (Fameyeh, 91.)

Diósgyőri VTK: Sentic - Gera, Kecskés (Bárdos, 52.), Szatmári, Bokros - Vallejo (Holdampf, 65.) - Babos (Jurek, 76.), Mucsányi M. (Demeter, 76.), A. Keita, Acolatse - Sajbán (Bényei, 65.)