Mint arról korában beszámoltunk, múlt szombaton tragikus baleset történt Montenegróban: életét vesztette egy 34 éves német férfi, miután egy sífelvonó széke váratlanul visszacsúszott a kötélen, majd nagy erővel nekiütközött a mögötte haladónak. Az áldozatot azóta azonosították, és kiderült, hogy a korábbi U17-es és U19-es német válogatott Sebastian Hertner hunyt el.

A német focista, Sebastian Hertner zuhant ki a sífelvonóból Montenegróban

Fotó: PETER NIEDUNG / NurPhoto

Egy német focista halt meg a montenegrói sífelvonós balesetben

A baleset a Savin Kuk síközpontban, Zabljak közelében történt. A beszámolók szerint a felvonó kábele levált, emiatt a dupla ülés mintegy 70 métert csúszott vissza, mielőtt az ütközés bekövetkezett. Herbert a zuhanás következtében a helyszínen meghalt. A futballista felesége a meghibásodott széken rekedt, órákig nem tudták lementeni, miközben végignézte a tragédiát. A 30 éves nő lábtörést szenvedett, de rajta kívül három másik turista is órákra a felvonóban rekedt, végül a mentőcsapatoknak sikerült őket biztonságban lehozniuk.

A korábbi német védő profi pályafutása elején a Stuttgartban játszott, majd a Schalke második csapatában töltött rövid időszakot. Jobbára alacsonyabb osztályú német csapatokban szerepelt, többek között az 1860 München, az Erzgebirge Aue és a Darmstadt együttesében is megfordult. Legutóbb a német ötödosztályban szereplő ETSV Hamburg csapatában játszott, ahol csapatkapitány volt.

„Mély szomorúsággal jelentjük be, hogy csapatkapitányunk, Sebastian Hertner tragikus balesetben elhunyt. Megdöbbentünk és hihetetlenül szomorúak vagyunk. Mély együttérzésünket fejezzük ki a családjának és a hozzátartozóinak. Nyugodj békében, Sebastian” – írta az ETSV.

A tragikusan fiatalon elhunyt futballistától korábbi csapatai, köztük a Stuttgart is búcsúzott a közösségi oldalán. Hertnert 2005 és 2012 között hét éven át játszott a Bundesliga-csapatban, ahol végigjárta a ranglétrát, a Stuttgart második csapatában 65 meccsen szerepelt a német harmadosztályban.

Der VfB trauert um seinen ehemaligen Nachwuchsspieler Sebastian Hertner, der im Alter von 34 Jahren bei einem tragischen Unglück ums Leben gekommen ist.

Sieben Jahre lang trug Sebastian Hertner das Trikot mit dem roten Brustring und bestritt 65 Spiele für den VfB II in der 3.… pic.twitter.com/L7WGIvg07d — VfB Nachwuchs (@jungundwild) December 23, 2025

A montenegrói hatóságok azonnal lezárták a sífelvonót teljes körű nyomozást indítottak. Másnapig nem erősítettek meg hivatalos okot, a tisztviselők pedig kijelentették, hogy a lift teljes körű műszaki ellenőrzését fogják elvégezni.

