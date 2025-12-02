Hatalmas a botrány az Egyesült Királyságban, miután nemi erőszak miatt tartóztatták le a reptéren a korábbi PL-sztárt.
Nemi erőszak miatt bűnhődet az exfocista
A rendőrség a további nyomozásig
óvadék ellenében szabadlábra helyezte az egykori futballklasszist, aki a 2010-es években szerepelt az angol válogatottban és a Premier League-ben. A gyanúsítottat az útlevél-ellenőrzés során állították meg, még mielőtt beszállt volna egy fapados légitársaság gépébe.
Az ujjlenyomatát, DNS-mintáját és fényképét is elkészítették. A gyanúsított néhány óráig őrizetben volt, amíg ügyvédje meg nem érkezett és nem kezdődött meg a kihallgatása.
Az eset különlegesége, hogy a játékos nemrégiben több nyilvános eseményen is felbukkant.
Közben a feljelentőt szexuális bűncselekményekkel foglalkozó nyomozók hallgatták ki, és pszichológiai támogatást is kapott.
Az essexi rendőrsége közölte, hogy a férfit nemi erőszak kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatják ki, és 2026 február végéig óvadék ellenében szabadlábon marad.
