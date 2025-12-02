Live
Újabb botrány rázta meg a labdarúgás világát. Egykori angol válogatott és Premier League-játékost vettek őrizetbe nemi erőszak kísérlete miatt, amint éppen elhagyta volna az Egyesült Királyságot. Az érintettet a határőrség diszkréten szólította meg az útlevél-ellenőrzésnél a Stansted repülőtéren. A játékos ellen korábbi párja tett feljelentést, aki állítása szerint a kapcsolatuk alatt megpróbálta megerőszakolni.

A Stansted repülőtéren kapták el a nemi erőszakkal vádolt focistát
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Nemi erőszak miatt bűnhődet az exfocista

A rendőrség a további nyomozásig 

óvadék ellenében szabadlábra helyezte az egykori futballklasszist, aki a 2010-es években szerepelt az angol válogatottban és a Premier League-ben. A gyanúsítottat az útlevél-ellenőrzés során állították meg, még mielőtt beszállt volna egy fapados légitársaság gépébe.

Az ujjlenyomatát, DNS-mintáját és fényképét is elkészítették. A gyanúsított néhány óráig őrizetben volt, amíg ügyvédje meg nem érkezett és nem kezdődött meg a kihallgatása.

Az eset különlegesége, hogy a játékos nemrégiben több nyilvános eseményen is felbukkant.

 Közben a feljelentőt szexuális bűncselekményekkel foglalkozó nyomozók hallgatták ki, és pszichológiai támogatást is kapott.

Az essexi rendőrsége közölte, hogy a férfit nemi erőszak kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatják ki, és 2026 február végéig óvadék ellenében szabadlábon marad. 

