Újabb térdműtéten esett át Neymar, a brazilok futballsztárja, aki emiatt legalább egy hónapig nem játszhat. Ha ennyire rossz a térde, még az is lehet, hogy veszélybe kerül Neymar jövő nyári vb-szereplése?

Klubja, a Santos FC megerősítette, hogy a beavatkozás sikeres volt, és a Neymar bal térdben lévő meniszkuszt hozták rendbe. A műtét a brazil válogatott orvosa, dr. Rodrigo Lasmar végezte el Belo Horizontéban.

Remek formába lendült Neymar.
Neymar lemaradhat a jövő nyári világbajnokságról
Fotó: MAURICIO DE SOUZA / AGIF/AFP

Amint a 33 éves csatár elhagyhatja a kórházat, azonnal megkezdi a rehabilitációt, és várhatóan egy hónapig lesz harcképtelen.

Neymar lemaradhat a vb-ről?

A felépülés mellett a Bajnokok Ligája-győztes játékos fontos döntés előtt is áll, hiszen december 31-én lejár a szerződése a Santosszal. A klubvezetőség bízik benne, hogy Neymar náluk marad, és legalább a nyári világbajnokság végéig hosszabbít.

A vb-szereplés továbbra is a korábban a Barcelonában, a Paris Saint-Germainnél és az al-Hilalnál is megfordult futballista célja, noha a májusban kinevezett szövetségi kapitány, Carlo Ancelotti még nem hívta meg keretébe.

 

 

