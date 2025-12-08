A 33 éves játékosnak kulcsszerepe volt abban, hogy csapata, a Santos – Pelé egykori klubja – kiharcolta az élvonalban maradást a brazil bajnokságban. Az utolsó fordulókban Neymar gólokat szerzett, a Cruzeiro elleni vasárnapi, 3-0-s győzelem során pedig játékmesterként vállalt oroszlánrészt a sikerben. Amióta januárban visszatért a Santoshoz, 19 meccsen nyolcszor volt eredményes.

Neymar újabb térdműtét előtt áll

Fotó: MAURICIO DE SOUZA / AGIF

Neymarra újabb műtét vár, de ott akar lenni a vb-n

Vasárnap ugyanakkor bejelentette, hogy az utolsó mérkőzéseket már fájdalommal játszotta végig és újra meg kell operálni a bal térdét.

Azért jöttem, hogy a lehetőségeimhez mérten segítsek. Kemény hetek vannak mögöttem. Köszönöm mindenkinek a támogatást, enélkül nem tudtam volna ezeket a mérkőzéseket lejátszani. Most kipihenem magam, aztán jön a térdműtét”

– idézte az MTI Neymar szavait.

Neymar – aki 2017-ben rekordot jelentő 222 millió euróért igazolt a Barcelonától a Paris Saint-Germainhez – további részleteket nem közölt a sérüléséről. A támadó a múltban több sérüléssel is bajlódott, 2023 októberében elszakadt a térdszalagja.

A futballista ezzel együtt reménykedik abban, hogy jövőre ott lehet a válogatottban a vb-n,

amelyet az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendez. Május óta Carlo Ancelotti a brazilok szövetségi kapitánya, de még egyszer sem hívta be Neymart a keretébe.