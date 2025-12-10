A korábbi sajtóhírekkel ellentétben Neymar mégsem hagyta ki a Santos bajnoki véghajráját. Ezzel ellenkezőleg: a brazil klasszis kirobbanó formát mutatott, négy góllal és egy gólpasszal járult hozzá csapata három 3-0-ás sikeréhez, így kiharcolták a bennmaradást az brazil első osztályban.

Neymar csapatkapitányhoz méltóan kulcsszerepet vállalt a kiesés elleni harcban

Fotó: MAURICIO DE SOUZA/AGIF/AFP

Csodadokihoz fordulhat Neymar, megmentené vb-jét

A hírek szerint Neymar egy „csodadoktorhoz” fog fordulni, hogy legyőzze az elmúlt években elszenvedett sérüléseit (legutóbb a térde sérült), és felélessze fogyatkozó világbajnoki reményeit. A brazil klasszis összesen 89 mérkőzést hagyott ki 2023 óta az al-Hilal és a Santos színeiben.

Ahhoz, hogy a negyedik, egyben valószínűleg utolsó világbajnokságán szerepelhessen Neymar, újra teljesen egészségessé kell válnia. Ezért állítólag a 33 éves játékos Eduardo Santos brazil fizioterapeuta segítségét kéri.

Santos, akit „Dr. Csoda” néven emlegetnek, világhírű a szokatlan módszereiről, amelyek lehetővé teszik páciensei számára, hogy felgyorsítsák a súlyos sérülésekből való felépülésüket.

Philippe Coutinho és Matheus Cunha is dolgozott már az orvossal.

A fizioterapeuta karácsony előtt repül vissza Brazíliába, hogy kezelje Neymart. Így a szélsőnek körülbelül hat hónapja lesz felkészülni a világbajnokságra.

Ancelotti nem zárta ki Neymar szerepeltetését

Carlo Ancelotti májusban vette át a brazil válogatott irányítását. Az olasz tréner eddigi kereteiből ugyan kimaradt Neymar (a 33 éves klasszis 2023 ősze óta nem kapott meghívót egy kapitánytól sem), de ennek ellenére minden esélye megvan minden idők legeredményesebb brazil játékosának arra, hogy ott legyen a világbajnokságon, ha egészséges lesz.

Ancelotti korábban egyértelmű és egyenesen választ adott erre a kérdésre:

Neymar rajta van azon a listán, akik a világbajnokságra utazhatnak. Hat hónapja van, hogy bizonyítson

– jelentette ki Ancelotti, aki azt is hozzátette, hogy a vb-n nem neveket akarnak felvonultatni, hanem olyan játékosokat, akik valóban hozzá tudnak tenni a csapat játékához. Ezért Neymarnak majd meg kell mutatnia, hogy milyen formában és fizikális állapotban van.