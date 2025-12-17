Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Putyin döntött Ukrajna sorsáról – rendkívüli bejelentést tett az orosz elnök

Üstökös

Kell aggódnunk? Száguldásba kezdett a 3I/ATLAS

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Nigériai Labdarúgó-szövetség (NFF) hivatalos panaszt nyújtott be a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél (FIFA), mivel szerintük a Kongói Demokratikus Köztársaság néhány játékosa jogosulatlanul lépett pályára a jövő évi labdarúgó-világbajnokság afrikai selejtezősorozatában.

Novemberben a Kongói DK büntetőpárbajban legyőzte a nigériai válogatottat az afrikai vb-selejtező rájátszásában, ezzel jogot szerzett arra, hogy részt vegyen a márciusi interkontinentális playoffban, ahol kiharcolhatja helyét a jövő nyáron Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban megrendezésre kerülő tornára.

Nigéria nem nyugszik, csalással vádolja a kongóiakat
Nigéria nem nyugszik, csalással vádolja a vb küszöbén álló kongóiakat
Fotó: PHILL MAGAKOE / AFP

A meccs után kisebb balhé tört ki, a nigériai szövetségi kapitány pedig fekete mágiával vádolta meg a kongóiakat. Noha már egy hónap eltelt a mérkőzés óta, a háromszoros Afrika-kupa győztes Nigériának azóta sem sikerült megemésztenie, hogy nem lesz ott a 2026-os világbajnokságon. 

Nigéria csalás kiáltott, Kongó szerint csak savanyú a szőlő

A Nigériai Labdarúgó Szövetség (NFF) most a FIFA-hoz fordult és hivatalos panaszt nyújtott be, mivel szerintük egyes játékosok, mint például Aaron Wan-Bissaka és Axel Tuanzebe a szabályok szerint nem voltak jogosultak a játékra, mivel a kongói törvények nem engedélyezik a kettős állampolgárságot.

„Azt állítjuk, hogy a FIFA-t megtévesztették. A kongói törvény kimondja, hogy a válogatottban nem szerepelhet kettős állampolgárságú játékos, márpedig néhányuknak francia és más európai útlevele is van. Ez a FIFA szabályainak megsértésének minősül. Szerintünk csalás történt” – mondta Mohammed Sanusi, a nigériai szövetség főtitkára. 

A nemzetközi szövetség egyelőre nem reagált az ügyre, de a kongói szövetség (Fecofa) már elutasította a vádakat, amelyben a Zöld Sasokat „rossz vesztesnek” nevezte, az intézkedést pedig sportszerűtlen és gyenge próbálkozásként írt le.

„A világbajnokságra méltósággal és magabiztosan kell kijutni, nem ügyvédi trükkökkel” – írta a közösségi oldalán a kongói szövetség.

Amennyiben Kongó sikerrel veszi tavasszal az interkontinentális pótselejtezőt, úgy 1974 után először jut ki a világbajnokságra, ahol a K jelű csoportban Portugáliával, Kolumbiával és Üzbegisztánnal kerül egy négyesbe.

  • Kapcsolódó cikkek:
Fájóan igazságtalan lesz a foci-vb, de nem Haiti, Curacao és a Zöld-foki szigetek miatt
Olcsó jegyeket kapnak a leghűségesebb fociszurkolók
Cristiano Ronaldo halálos iramban hódíthatja meg Hollywoodot is
Zsarolás, hatalmas árulás: őrjöngenek az angolok a 2026-os foci-vb miatt
Jövő nyáron érdemes lesz ébren maradni, mutatjuk a foci-vb csoportszakaszának programját
Carlo Ancelotti kíméletlenül üzent: Vinícius Júnior lemaradhat a 2026-os foci-vb-ről
Hiába a vb-selejtezős csoda, a megalázó mondata miatt újra bűnhődik a focielnök

Vb-lázban ég a világ!

Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!