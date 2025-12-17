Novemberben a Kongói DK büntetőpárbajban legyőzte a nigériai válogatottat az afrikai vb-selejtező rájátszásában, ezzel jogot szerzett arra, hogy részt vegyen a márciusi interkontinentális playoffban, ahol kiharcolhatja helyét a jövő nyáron Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban megrendezésre kerülő tornára.

Nigéria nem nyugszik, csalással vádolja a vb küszöbén álló kongóiakat

Fotó: PHILL MAGAKOE / AFP

A meccs után kisebb balhé tört ki, a nigériai szövetségi kapitány pedig fekete mágiával vádolta meg a kongóiakat. Noha már egy hónap eltelt a mérkőzés óta, a háromszoros Afrika-kupa győztes Nigériának azóta sem sikerült megemésztenie, hogy nem lesz ott a 2026-os világbajnokságon.

Nigéria csalás kiáltott, Kongó szerint csak savanyú a szőlő

A Nigériai Labdarúgó Szövetség (NFF) most a FIFA-hoz fordult és hivatalos panaszt nyújtott be, mivel szerintük egyes játékosok, mint például Aaron Wan-Bissaka és Axel Tuanzebe a szabályok szerint nem voltak jogosultak a játékra, mivel a kongói törvények nem engedélyezik a kettős állampolgárságot.

„Azt állítjuk, hogy a FIFA-t megtévesztették. A kongói törvény kimondja, hogy a válogatottban nem szerepelhet kettős állampolgárságú játékos, márpedig néhányuknak francia és más európai útlevele is van. Ez a FIFA szabályainak megsértésének minősül. Szerintünk csalás történt” – mondta Mohammed Sanusi, a nigériai szövetség főtitkára.

A nemzetközi szövetség egyelőre nem reagált az ügyre, de a kongói szövetség (Fecofa) már elutasította a vádakat, amelyben a Zöld Sasokat „rossz vesztesnek” nevezte, az intézkedést pedig sportszerűtlen és gyenge próbálkozásként írt le.

„A világbajnokságra méltósággal és magabiztosan kell kijutni, nem ügyvédi trükkökkel” – írta a közösségi oldalán a kongói szövetség.

If you can't win on the pitch don't try to win from the back door. The world Cup has to be played with dignity and confidence. Not with lawyers tricks. Bring it on. Allez y les Léopards. #RDC #RDCongo bad losers, #FIFA #RDC #RDCongo #Nigeria #CAFonline pic.twitter.com/RJNuv0TZfi — Compte Officiel de Léopards (@fecofa_kinshasa) December 16, 2025

Amennyiben Kongó sikerrel veszi tavasszal az interkontinentális pótselejtezőt, úgy 1974 után először jut ki a világbajnokságra, ahol a K jelű csoportban Portugáliával, Kolumbiával és Üzbegisztánnal kerül egy négyesbe.