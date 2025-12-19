Live
Hetvenkét éves korában elhunyt Age Hareide, a skandináv labdarúgás legendás alakja. Egész Norvégia gyászolja a kiváló szakembert, akit egy agresszív betegség ragadott el az élők sorából.

Egy hónappal korábban derült ki, hogy a válogatott egykori szövetségi kapitányánál agydaganatot diagnosztizáltak. Age Hareide játékosként megfordult a Molde, a Manchester City, valamint a Norwich City csapatában is, és ötvenszer szerepelt Norvégia válogatottjában. Aztán az 1987-es visszavonulását követően sem szakadt el szeretett sportágától, hamarosan edzőnek állt. 

Norvégia az egyik legjobb szakemberét veszítette el Age Hareide személyében
Fotó: ALEX NICODIM / NurPhoto

Norvégia gyászba borult Age Hareide halála miatt

Többek között volt a Molde, a Helsingborg, a Bröndby, a Rosenborg és a Malmö vezetőedzője, norvég, dán és svéd bajnokságot is nyert. Szövetségi kapitányként nemcsak hazájában (2003-2008), hanem Dániában (2016-2020) és Izlandon (2023-2024) is dolgozott. A dán nemzeti együttessel a 2018-as világbajnokságon nyolcaddöntős volt, a csapat a későbbi döntős horvátoktól kapott ki 11-esekkel.

 

