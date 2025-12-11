Bódog Tamás érkezésével még úgy tűnt, kimászik a gödörből a Nyíregyháza Spartacus FC, aztán az utóbbi két bajnoki fájó vereségekkel végződött. Az elhullajtott pontok mellett ráadásul a két fiaskó keleti rivális ellen jött össze, a Debreceni VSC és a Diósgyőri VTK is három góllal múlta felül a Szparit. Emiatt a kapcsolat a csapat és a drukkerek között némiképp elhidegült, erről hét elején a Mastiffs 1995 Nyíregyháza posztolt, azt kifogásolva, hogy a játékosok a lefújás után (1-2 kivételtől eltekintve) nem mennek ki a közönséghez, legyen az hazai pályán vagy éppen idegenben. A Mastiffshoz most csatlakozott a Vén Tinédzserek és az Eastern Boys Nyíregyháza közössége is, mondjuk a legújabb poszt elsősorban az együttes teljesítményét kifogásolja, amely nincs egyenes arányosságban a lelátókon mutatott odaadással.

A Nyíregyháza szurkolóinak elfogyott a türelme

Fotó: Vén Tinédzserek

Változást várnak a szurkolók a Nyíregyháza csapatától

Ezúttal a Vén Tinédzserek fogalmazta meg elégedetlenségét a közösségi médiában a Facebook-oldalukon, a poszthoz ugyanakkor csatolta a másik két szurkolói csoportot is a Vén Tinédzserek. A bejegyzés szerint az ETO FC elleni mérkőzés első félidejében valamilyen formában „hangot ad” nemtetszésének a tábor, hogy ez hangos kritikákban vagy éppen a teljes csendben csúcsosodik ki, arról egyelőre nem árultak el többet. A Nyíregyháza Spartacus FC szombaton 14 órától fogadja a győri ETO FC-t a Fizz Liga 17. fordulójában.