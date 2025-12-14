A Paks a legutóbbi fordulóban, a MTK ellen megszakította rossz sorozatát, ugyanis Böde Dániel vezérletével két vereség után tudott újra nyerni. Most azonban nem a 39 éves támadó, hanem a nála 17 évvel fiatalabb Szendrei Ákos volt a tolnaiak nyerőembere.

A Paks edzője, Bognár György hosszú idő után örülhetett újra idegenbeli sikernek

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Közel három hónap után nyert újra idegenben a Paks

A meccs első félidejében egyoldalú játék folyt a pályán. A Paks azonnal magához ragadta a kezdeményezést, gyakorlatilag a játékrész végéig óriási fölényben futballozott és - főleg beadások után - számos helyzetet alakított ki. Ugyanakkor gólt egészen a 40. percig nem szerzett, elsősorban a kiemelkedően védő Juhász Bence miatt. A szünet előtt nem sokkal aztán már ő is tehetetlen volt, miután egy bal oldali szabadrúgást követően Szabó János jól csúsztatta meg a labdát, amit Szendrei közelről a kapuba passzolt.

A fordulás után sokkal bátrabb hazai csapat futott ki a gyepre, így kifejezetten élvezetes játék alakult ki. Mindkét együttes előtt adódtak ígéretes lehetőségek, gólt viszont ismét a továbbra is fölényben játszó paksiak szereztek. Az idén így már három NB I-es találatnál járó támadó pályafutása első dupláját jegyezte, a második gólja pedig el is döntötte a három pont sorsát.

Ennek ellenére a folytatásban is jó iramú volt a meccs, felváltva forogtak veszélyben kapuk, sőt az utolsó percekben úgy tűnt, a Kazincbarcika tizenegyeshez jut, ám végül a játékvezető a VAR-vizsgálat után megváltoztatta döntését, így Kuttor Attila sereghajtó csapata szépíteni sem tudott. Bognár György együttese az ötödik fordulóban a MTK otthonában aratott győzelem óta először tudott nyerni idegenben, mostani sikerével pedig átmentileg feljött a tabella harmadik helyére.

Fizz Liga, 17. forduló:

Kolorcity Kazincbarcika SC-Paksi FC 0-2 (0-1)

Mezőkövesd, v.: Molnár

gólszerzők: Szendrei (40., 60.)

sárga lap: Slogar (13.), Rasheed (74.), illetve Szendrei (45.), Szekszárdi (64.), Balogh (67.), Vécsei (92.)