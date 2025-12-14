A Paks a legutóbbi fordulóban, a MTK ellen megszakította rossz sorozatát, ugyanis Böde Dániel vezérletével két vereség után tudott újra nyerni. Most azonban nem a 39 éves támadó, hanem a nála 17 évvel fiatalabb Szendrei Ákos volt a tolnaiak nyerőembere.
Közel három hónap után nyert újra idegenben a Paks
A meccs első félidejében egyoldalú játék folyt a pályán. A Paks azonnal magához ragadta a kezdeményezést, gyakorlatilag a játékrész végéig óriási fölényben futballozott és - főleg beadások után - számos helyzetet alakított ki. Ugyanakkor gólt egészen a 40. percig nem szerzett, elsősorban a kiemelkedően védő Juhász Bence miatt. A szünet előtt nem sokkal aztán már ő is tehetetlen volt, miután egy bal oldali szabadrúgást követően Szabó János jól csúsztatta meg a labdát, amit Szendrei közelről a kapuba passzolt.
A fordulás után sokkal bátrabb hazai csapat futott ki a gyepre, így kifejezetten élvezetes játék alakult ki. Mindkét együttes előtt adódtak ígéretes lehetőségek, gólt viszont ismét a továbbra is fölényben játszó paksiak szereztek. Az idén így már három NB I-es találatnál járó támadó pályafutása első dupláját jegyezte, a második gólja pedig el is döntötte a három pont sorsát.
Ennek ellenére a folytatásban is jó iramú volt a meccs, felváltva forogtak veszélyben kapuk, sőt az utolsó percekben úgy tűnt, a Kazincbarcika tizenegyeshez jut, ám végül a játékvezető a VAR-vizsgálat után megváltoztatta döntését, így Kuttor Attila sereghajtó csapata szépíteni sem tudott. Bognár György együttese az ötödik fordulóban a MTK otthonában aratott győzelem óta először tudott nyerni idegenben, mostani sikerével pedig átmentileg feljött a tabella harmadik helyére.
Fizz Liga, 17. forduló:
Kolorcity Kazincbarcika SC-Paksi FC 0-2 (0-1)
Mezőkövesd, v.: Molnár
gólszerzők: Szendrei (40., 60.)
sárga lap: Slogar (13.), Rasheed (74.), illetve Szendrei (45.), Szekszárdi (64.), Balogh (67.), Vécsei (92.)
- Kapcsolódó cikkek:
Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Paks, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!