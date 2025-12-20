Az utóbbi három meccsét elveszítő, a kiesés elől menekülő Nyíregyháza a Paks otthonába látogatott, és az előzetes esélyek alapján a pontszerzéshez is bravúrra lett volna szüksége. Bognár György együttese jobban is kezdett, a 10. percben már vezetett: Balogh Balázs szöglete után Papp perdített a felső lécre, a lepattanó labdát pedig Tóth Barna közelről a kapuba fejelte.
Tóth Barna volt a Paks nyerőembere
A Nyíregyháza próbálta fokozni a nyomást, a Paks viszont egy kontrából büntetett, amelynek a végén ismét Tóth villant, aki ezúttal szintén egy kipattanót lőtt öt méterről a kapuba. A hazaiak válogatott támadója hosszú ideje gólképtelen volt, ezen a meccsen azonban 35 perc alatt duplázni tudott.
A szünet előtt zúgott a k.rva gyenge rigmus
a vendégszurkolók részéről, az első félidő végén 2-0-ra vezetett a Magyar Kupa címvédője.
A második félidőben szépíteni tudott az egyre erőteljesebben támadó Nyíregyháza, egy szöglet után Temesvári Attila csúsztatott a kapuba,
ezzel 336 percnyi gólcsend után talált be ismét a kiesőjelölt.
A 77. percben a kapufát is eltalálta az egyenlítésért küzdő vendégcsapat, amelynek a hajrában is adódtak helyzetei. A Paks játéka az első félidőhöz képest látványosan visszaesett, a hazai együttesnek Simon Barnabás védéseire is szüksége volt a vezetés megőrzéséhez. A hosszabbításban egy nyíregyházi szabadrúgást követően a videobírónak kellett közbeavatkoznia, de nem történt szándékos kezezés a paksi 16-oson belül, így maradt a 2-1. Győzelmével Bognár György együttese feljött a Ferencváros mögé a tabella második helyére, de vasárnap a Győr és a Debrecen is megelőzheti még.
A Magyar Kupa-címvédő tolnai együttes sorozatban harmadik sikerét aratta, míg az utolsó előtti Nyíregyházának ez volt zsinórban a negyedik veresége.
Fizz Liga, 18. forduló:
Paksi FC-Nyíregyháza Spartacus FC 2-1 (2-0)
gólszerzők: Tóth B. (10., 36.), illetve Temesvári (61.)
