A magyar szurkolók egy életre megtanulták Troy Parrott nevét, aki az ír válogatott játékosaként mesterhármast szerzett a Puskás Arénában november 16-án, és ezzel szertefoszlatta a magyar válogatott világbajnoki álmait. A csatár a klubjában, az AZ Alkmaarban is remekel, csakhogy a közelmúltban nagyot hibázott: egy panenkás mozdulattal próbált büntetőt rúgni, de a kísérlet nagyon balul sült el, a labda jócskán a kapufa felett landolt.
Szoboszlai lájkja
A lövésről hírt adott a Sky Sports Instagram-oldala is, a posztot pedig állítólag kedvelte Szoboszlai Dominik is, a magyar válogatott csapatkapitánya, ez pedig igencsak jelzésértékű a vb-selejtezős ellenfél drukkerei szerint.
Lehetséges, Szoboszlai még mindig nem emésztette meg a kiesést, és talán minimálisan örömmel töltötte el, hogy Parrott ekkorát hibázott?
Az ír drukkerek mindenesetre nem finomkodtak: több szurkoló is úgy értelmezte a lájkot, mintha a magyarok vezére „visszaszólt volna” – legalább ennyivel – annak az embernek, aki a pályán korábban a legnagyobb sebet ejtette a magyarokon. Egy ír X-oldal például konkrétan úgy tálalta a sztorit, hogy Szoboszlai „rá van pörögve” a témára, és a reakciója azt üzeni: még mindig ott van benne a tüske.
Csakhogy itt jön a csavar: egy lájk önmagában ritkán bizonyíték bármire. Lehet tudatos gesztus, lehet félrekattintás, lehet egy gyors görgetés közben elejtett mozdulat is. A modern futballban viszont már ennyi is elég: egyetlen digitális jel, és kész a rivalizálás-sztori, amit a szurkolói fantázia pillanatok alatt felhangosít.
Parrott az új ír kedvenc
Közben Parrott azonban oldaláról is van mit mesélni. A klubjában elrontott panenkázás látványos pofon, de az ír sajtó szerint a válogatottban egészen más arcát mutatta: ott nem a trükköt kereste, hanem a biztos megoldásokat – és jöttek is a gólok. A teljesítménye olyan magaslatokat ért el, hogy az írek már nem csak fellángolásként beszélnek róla, hanem úgy, mint aki tényleg „megérkezett”.
Ezt erősítette meg Stephen Carr, korábbi ír válogatott védő is, aki Parrott karrierútját felidézve arról beszélt: sok kölcsönadás és angliai kudarc után végre megtalálta a helyét, és az AZ-nál tényleg átbillent valami. „Szerintem ez fenomenális, mert volt jó pár kölcsönjátéka, ami nem igazán működött.”
Carr szerint az áttörés egyszerű: gólok jönnek, nő az önbizalom, a csatár pedig hirtelen szórni kezdte a gólokat. „Az AZ Alkmaarnál találta meg magát, és valami átkattant nála. Bármi is volt az, kattant, és elkezdtek jönni a gólok. Középcsatárként gólokat kell rúgnod. Amint elkezdesz betalálni, felmegy az önbizalom. Ő pedig beérett: megragadta a lehetőséget.”
Carr még azt is külön kiemelte, milyen ritka, hogy valaki pont a legnagyobb tétnél tud ekkorát robbantani: „Nem az lett volna a tippünk, hogy két meccsen öt gólt szerez — ez elképesztő, ráadásul két nagyon jó csapat ellen.”
A beszélgetésben szóba került a Fradi-edző Robbie Keane öröksége és Evan Ferguson szerepe is. Carr szerint Keane rekordja szinte érinthetetlen, de végre látszik, hogy lehet újra gólveszély elöl, több opcióval.
Nyilván Robbie Keane legenda volt az ír futballban. Az ő rekordját, szerintem, nem fogják megdönteni
— mondta Keane-ről, aki 146 válogatott meccsén 68 gólt rúgott.A 23 éves Parrott mostani számai: 33 mérkőzés, 10 gól.
Az írek most pedig a csehek elleni vb-pótselejtezőre készülhetnek, egy bombaformában lévő Parrottal a fedélzeten, Szoboszlai pedig a magyar szurkolók legnagyobb bánatára, kénytelen csakis a Liverpoolra koncentrálni.
- Még több cikk