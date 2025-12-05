A magyar szurkolók egy életre megtanulták Troy Parrott nevét, aki az ír válogatott játékosaként mesterhármast szerzett a Puskás Arénában november 16-án, és ezzel szertefoszlatta a magyar válogatott világbajnoki álmait. A csatár a klubjában, az AZ Alkmaarban is remekel, csakhogy a közelmúltban nagyot hibázott: egy panenkás mozdulattal próbált büntetőt rúgni, de a kísérlet nagyon balul sült el, a labda jócskán a kapufa felett landolt.

Troy Parrott remek formában van, a Twente ellen azonban óriásit hibázott

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Szoboszlai lájkja

A lövésről hírt adott a Sky Sports Instagram-oldala is, a posztot pedig állítólag kedvelte Szoboszlai Dominik is, a magyar válogatott csapatkapitánya, ez pedig igencsak jelzésértékű a vb-selejtezős ellenfél drukkerei szerint.

Lehetséges, Szoboszlai még mindig nem emésztette meg a kiesést, és talán minimálisan örömmel töltötte el, hogy Parrott ekkorát hibázott?

Az ír drukkerek mindenesetre nem finomkodtak: több szurkoló is úgy értelmezte a lájkot, mintha a magyarok vezére „visszaszólt volna” – legalább ennyivel – annak az embernek, aki a pályán korábban a legnagyobb sebet ejtette a magyarokon. Egy ír X-oldal például konkrétan úgy tálalta a sztorit, hogy Szoboszlai „rá van pörögve” a témára, és a reakciója azt üzeni: még mindig ott van benne a tüske.

Csakhogy itt jön a csavar: egy lájk önmagában ritkán bizonyíték bármire. Lehet tudatos gesztus, lehet félrekattintás, lehet egy gyors görgetés közben elejtett mozdulat is. A modern futballban viszont már ennyi is elég: egyetlen digitális jel, és kész a rivalizálás-sztori, amit a szurkolói fantázia pillanatok alatt felhangosít.

Parrott az új ír kedvenc

Közben Parrott azonban oldaláról is van mit mesélni. A klubjában elrontott panenkázás látványos pofon, de az ír sajtó szerint a válogatottban egészen más arcát mutatta: ott nem a trükköt kereste, hanem a biztos megoldásokat – és jöttek is a gólok. A teljesítménye olyan magaslatokat ért el, hogy az írek már nem csak fellángolásként beszélnek róla, hanem úgy, mint aki tényleg „megérkezett”.

Ezt erősítette meg Stephen Carr, korábbi ír válogatott védő is, aki Parrott karrierútját felidézve arról beszélt: sok kölcsönadás és angliai kudarc után végre megtalálta a helyét, és az AZ-nál tényleg átbillent valami. „Szerintem ez fenomenális, mert volt jó pár kölcsönjátéka, ami nem igazán működött.”